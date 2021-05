E’ una delle domande più frequenti per chi bazzica in quel di Netflix: “Ma quando esce l’ultima parte de La Casa di Carta?”. Oggi, questa domanda ha trovato finalmente una risposta, ed a darla è stata proprio Netflix con il primo video ufficiale della quinta ed ultima parte della serie tv spagnola dei record (che potete vedere qui sotto).

Così come accaduto con la quarta parte, la quinta sarà suddivisa in due volumi composta da cinque episodi ciascuno, che usciranno a distanza di tre mesi: l’inizio della fine sarà il 3 settembre 2021, con il primo volume. Esattamente tre mesi dopo, il 3 dicembre, sarà invece la volta della seconda ed ultima parte, che chiuderà definitivamente le vicende della banda capitanata dal Professore (Alvaro Morte) e che ha conquistato tutti gli abbonati Netflix nel mondo.

Dieci puntate, in tutto, sulla cui trama vige ovviamente il massimo riserbo. La sinossi ufficiale può però iniziare a darci qualche indicazione su quello che si devono aspettare i fan de La Casa de Papel:

“La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona (Raquel Murillo Fuentes), ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra (Najwa Nimri) e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra”.