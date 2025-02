Un evento tragico, una foto diventata simbolo di un esodo doloroso e forzato: La bambina con la valigia, il film-tv di Rai 1, prende spunto sì dall’omonimo libro, ma anche da quello scatto del 1946 che immortala una bambina con una valigia, appunto, nel giorno in cui fu costretta a lasciare casa sua e immaginare una vita altrove. Realizzato in occasione del Giorno del ricordo, per non dimenticare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, la fiction racconta la storia proprio di quella bambina. Per saperne di più, proseguite nella lettura.

La bambina con la valigia film Rai, quando va in onda?

Il film-tv va in onda lunedì 10 febbraio 2025, alle 21:30 su Raiuno, proprio nel Giorno del ricordo.

La bambina con la valigia su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere La bambina con la valigia su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

La bambina con la valigia film Rai, la trama

È l'inverno del 1944 e i bombardamenti si susseguono sulla città di Pola e sul porto, obiettivo militare importante, strategico per la difesa dell'Italia del nordest di cui la Venezia Giulia e l'Istria fanno parte.

È l’inverno del 1944 e i bombardamenti si susseguono sulla città di Pola e sul porto, obiettivo militare importante, strategico per la difesa dell’Italia del nordest di cui la Venezia Giulia e l’Istria fanno parte. La vita della piccola Egea Haffner (Petra Bevilacqua), a parte le occasionali e improvvise fughe nel rifugio, prosegue come in una favola. C’è la villa dei nonni paterni, gli Haffner, e la gioielleria in centro dove lavora suo padre Kurt (Andrea Bosca).

Nella primavera del 1945 le cose sembrano cambiare in meglio: la guerra finisce. Nell’Istria a prevalere sono i cosiddetti “Titini”, l’esercito messo insieme dal maresciallo Tito, che occupa tutta la regione giuliana, fino ad allora parte dell’Italia fascista.

Una notte che doveva essere di festa si trasforma nell’inizio di un dolore fortissimo per la piccola Egea. Qualcuno bussa forte alla porta di casa. Sono due uomini in una divisa, due Titini, e sono venuti a cercare Kurt: “Solo una formalità, un controllo”, dicono. Kurt li segue con un sorriso rassicurante per la moglie e la figlia, ma in quella casa non tornerà più.

La voce su che fine abbia fatto il papà di Egea si diffonde nei giorni successivi a Pola: potrebbe essere una delle vittime cadute nelle Foibe, spaventose voragini carsiche che cominciano a tormentare i sogni della bambina. È solo l’inizio: poco tempo dopo, in seguito alle numerose aggressioni nei confronti degli italiani considerati fascisti, Egea inizia la sua vita di esule, che la costringe a lasciare la sua terra e ad affrontare un futuro incerto a Bolzano, accudita dalla nonna Maria (Sandra Ceccarelli) e dalla zia Ilse (Sara Lazzaro), che l’ama come una figlia. La sua vera mamma, Ersilia (Claudia Vismara), sceglie invece di trasferirsi in Sardegna per perseguire l’obiettivo di aprire un negozio di parrucchiera tutto suo: vuole emanciparsi dalla famiglia Haffner, dalla quale non si è mai sentita accettata.

A Bolzano Egea cresce, scoprendo sulla propria pelle il dramma dello sradicamento, dell’esodo che accomunò più di 250.000 persone delle comunità italiane giuliano-dalmate e istriane, costrette a lasciare la propria casa e a immaginare per sé un nuovo futuro.

La bambina con la valigia, quante puntate sono?

Essendo un film-tv, La bambina con la valigia è composto da una sola puntata, della durata di circa 100 minuti, in onda il 10 febbraio.

La bambina con la valigia film Rai, cast

Numerosi gli interpreti già visti in altre serie tv che fanno parte del cast di questo film-tv: tra loro, Claudia Vismara (Rocco Schiavone, Nero a Metà), Sara Lazzaro (Doc-Nelle tue mani, Call My Agent Italia), Andrea Bosca (Sempre al tuo fianco) e Sandra Ceccarelli (Inganno).

Petra Bevilacqua, Sinead Thornhill e Roberta Sferzi sono Egea Haffner rispettivamente da bambina, a 18 anni e a 60 anni;

Claudia Vismara è Ersilia, madre di Egea;

Sara Lazzaro è Ilse, zia di Egea;

Andrea Bosca è Kurt, padre di Egea;

Sandra Ceccarelli è Maria, nonna paterna di Egea;

Mattia Teruzzi è Giovanni;

Davide Strava è Alfonso;

Enrica Rosso è Paolina;

Anita Kravos è la Madre Superiora.

La bambina con la valigia, regista

A dirigere il film-tv c’è Gianluca Mazzella. “Quando mi hanno proposto di dirigere “La bambina con la valigia”, il film sulla vita di Egea Haffner, mi sono bastati pochi minuti di ricerca online per realizzare l’importanza dell’opportunità che avevo davanti”, ha detto. “Quando poi, successivamente, ho incontrato personalmente la signora Haffner, ho avuto la definitiva conferma che la sua storia meritasse di essere raccontata, dopo libri, documentari ed interviste, per la prima volta, anche da un film. E’ stato per me appassionante raccontare la vita della ‘bambina con la valigia’, così densa di momenti difficili e fortificanti sia nell’intimità della sua sfera familiare che nel drammatico contesto storico in cui si svolse. Spero di essere riuscito a replicare, con un mezzo espressivo differente, la stessa forza dirompente del libro ed è per me un vero onore, in punta di piedi, con tutto il rispetto necessario quando si racconta la vita di altri, associarmi alla sua missione divulgativa”.

La bambina con la valigia, sceneggiatori e produttori

Il soggetto e la sceneggiatura del film-tv sono di Andrea Porporati (La farfalla impazzita), mentre gli story editor per Clemart sono Annalisa Elba e Leonardo Rizzi (Il commissario Ricciardi). A produrre Clemart, in collaborazione con Rai Fiction, con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

La bambina con la valigia, dov’è girato?

Il film-tv è stato girato nell’autunno 2024 in Friuli Venezia Giulia. Tra le location scelte, Trieste, Sistiana, Duino Aurisina, Grado (impiegata per rappresentare Pola), i Laghi di Fusine, il Parco Piuma-Isonzo e Gorizia, scelta per rappresentare le ambientazioni di Bolzano.

La bambina con la valigia è una storia vera?

Sì, il film-tv è tratto dalla vera storia di Egea Haffner. Nata a Pola il 3 ottobre 1941 da Kurt Haffner ed Ersilia Camenaro, fu orfana di padre ed esule, costretta ad abbandonare Pola nel luglio 1946 per raggiungere Cagliari insieme alla madre. La foto in cui viene ritratta con una valigia in mano con scritto “esula giuliana” è diventata simbolo dell’esodo istriano-dalmata. Nel 1947 è affidata alla nonna e agli zii paterni che si erano stabiliti a Bolzano. Oggi ha 83 anni vive con il marito Giovanni a Rovereto, circondata dall’affetto delle due figlie e delle sei amatissime nipoti.

La bambina con la valigia, il libro

Il film-tv è tratto dall’omonimo libro scritto da Egea Haffner e Gigliola Alvisi, edito da Il Battello a Vapore.