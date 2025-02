Oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione de La Bambina con la Valigia, il film tv diretto da Gianluca Mazzella, tratto dall’omonimo libro scritto da Egea Haffner e Gigliola Alvisi.

Il film tv, una produzione Clemart in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Gabriella Buontempo e Massimo Martino, andrà in onda su Rai 1, in prima serata, lunedì 10 febbraio 2025. Nel cast, troviamo gli attori Claudia Vismara, Sara Lazzaro, Sandra Ceccarelli, Petra Bevilacqua, Sinead Thornhill, Mattia Teruzzi, Davide Strava, Enrica Rosso, Anita Kravos, Roberta Sferzi e Andrea Bosca. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Andrea Porporati.

La Bambina con la Valigia verrà trasmesso nel Giorno del Ricordo, la commemorazione che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Di seguito, la trama del film tv pubblicata su RadioCorriereTv:

È l’inverno del 1944 e i bombardamenti si susseguono sulla città di Pola e sul porto, obiettivo militare importante, strategico per la difesa dell’Italia del nordest di cui la Venezia Giulia e l’Istria fanno parte. La vita della piccola Egea Haffner, a parte le occasionali e improvvise fughe nel rifugio, prosegue come in una favola. C’è la villa dei nonni paterni, gli Haffner, e la gioielleria in centro dove lavora suo padre Kurt. Nella primavera del 1945, le cose sembrano cambiare in meglio: la guerra finisce. Nell’Istria a prevalere sono i cosiddetti “Titini”, l’esercito messo insieme dal maresciallo Tito, che occupa tutta la regione giuliana, fino ad allora parte dell’Italia fascista. Una notte che doveva essere di festa si trasforma nell’inizio di un dolore fortissimo per la piccola Egea. Qualcuno bussa forte alla porta di casa. Sono due uomini in una divisa, due Titini, e sono venuti a cercare Kurt. Kurt li segue con un sorriso rassicurante per la moglie e la figlia, ma in quella casa non tornerà più. La voce su che fine abbia fatto il papà di Egea si diffonde nei giorni successivi a Pola: potrebbe essere una delle vittime cadute nelle Foibe, spaventose voragini carsiche che cominciano a tormentare i sogni della bambina.