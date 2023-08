È una vera e propria saga, giunta al quinto capitolo e proposta anche questa volta dal ciclo “Nel segno del giallo” di Raidue: L’ultima ossessione del dottor Beck, in onda questa sera, sabato 12 agosto 2023, alle 21:20, riporta in tv il personaggio del medico stalker interpretato dal 2015 da Eric Roberts, ora alle prese con una nuova ragazza per cui è disposto davvero a fare tutto. Volete saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

L’ultima ossessione del dottor Beck, la trama

"L'ultima ossessione del Dottor Beck" con sottotitoli e audiodescrizione Per il ciclo "Nel Segno del Giallo", questa sera alle ore 21.20 su Rai2, il film in prima visione tv "L'ultima ossessione del Dottor Beck".Dopo essere evaso dalla prigione psichiatrica, il dottor Albert Beck si nasconde in una casa vuota. Quando arrivano le nuove proprietarie, una donna vedova e sua figlia, l'uomo si nasconde in soffitta ed osserva le due dall'alto.Il programma è accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sulla seconda traccia audio del canale digitale a cura di #RaiPubblicaUtilità. Posted by RaiAccessibilità on Thursday, August 10, 2023

Il dottor Beck (Robers) è fuggito dall’istituto psichiatrico in cui era stato rinchiuso, ma riesce ad evadere, appiccando un incendio che distrugge tutta la struttura. Cerca un nascondiglio in una villa abbandonata, che però viene preso abitata da Maggie Newell (Carrie Schroeder), donna che ha recentemente perso il marito, e dalla figlia diciottenne Alexa (Grace Patterson), che soffre di una patologia cardiaca.

Beck inizia ad osservare la coppia dalla soffitta della casa, invaghendosi di Alexa che, però, ha un fidanzato, Scott (Brandon Tyler Moore). L’uomo si siede anche sul letto della giovane mentre dorme e, quando questa si sveglia all’improvviso, le fa credere che sia un sogno.

Quando, però, Alex ha un malore mentre è da sola in casa, Beck chiama i soccorsi e di nascosto raggiunge la ragazza in ospedale. Fingendosi un dottore, scopre che Alexa ha bisogno di un trapianto di cuore: questa sarà la sua nuova “missione”. Intanto, però, riesce a farsi assumere da Maggie come infermiere a domicilio (dopo aver rubato l’identità ad un’infermiera).

Beck e Alexa trascorrono così del tempo insieme, mentre lui scarica sul telefono di lei un app per rintracciarla ovunque sia e inizia ad uscire con delle donne per trovarne una da uccidere e effettuare il trapianto di cuore di cui la ragazza ha bisogno.

Conosce così Gail (Adrian Eppley), che però scopre essere una detective. Mentre i due stanno per avere un rapporto, il telefono di Beck gli segnala che Alexa è uscita di casa. La ragazza ha infatti convinto Scott a portarla ad una festa. Sia lui che Maggie la raggiungono preoccupati, ma Alexa non vuole restare chiusa in casa.

Maggie, nel frattempo, si chiede chi abbia chiamato i soccorsi quando Alexa è stata male. Grazie al 911 scopre che è stato un uomo con conoscenze mediche: chiede così al vicino di casa di poter visionare le immagini della sua telecamere di videosorveglianza, e trova l’uniforme dell’istituto psichiatrico di Beck. Inizia così ad avere qualche sospetto sull’infermiere che ha assunto.

L’ultima ossessione del dottor Beck, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Beck, invece, ha cambiato piano: ucciderà Scott ed userà il suo cuore per il trapianto. Lo droga e lo lega ad un letto in un vecchio ospedale, dove vi porta anche Maggie, svenuta per lo shock della scoperta. Maggie raggiunge l’ospedale con Gail che, ovviamente, è stata scelta per indagare sul caso.

Alexa si risveglia, si libera e cerca di salvare Scott, ma è troppo faticoso e cade a terra. Gail, invece, tira fuori la pistola e combatte con Beck, ma alla fine è lei stessa ad essere uccisa. Si corre in ospedale: il cuore di Gail viene usato per il trapianto di cui ha bisogno Alexa. Ad effettuare l’intervento è proprio Beck, che si finge un medico dell’ospedale e poi scappa, facendosi dare un passaggio da un camionista e ripromettendosi di cominciare una nuova vita.

L’ultima ossessione del dottor Beck, il cast

La saga del dottor Beck cambia cast di film-tv in film-tv, ma al centro resta il personaggio principale, sempre interpretato da Eric Roberts.

Eric Roberts è il dottor Beck;

Carrie Schroeder è Maggie Newell;

Grace Patterson è Alexa Newell;

Brandon Tyler Moore è Scott;

Adrian Eppley è Gail.

Il film-tv è stato scritto da Ken Sanders e Daniel West, per la regia di Jeff Hare. Il titolo originale è “Just What the Doctor Ordered”, ed è andato in onda negli Stati Uniti nel 2021, su Lifetime. Per ora, non sono stati realizzati altri sequel della saga del dotto Beck.

L’ultima ossessione del dottor Beck, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere L’ultima ossessione del dottor Beck in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.