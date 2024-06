Con un film-tv franco-belga, Gli omicidi di Pont d’Arc, s’inaugura la stagione di “Nel segno del giallo”, l’appuntamento del sabato sera estivo di Raidue dedicato ai film thriller e ricchi di suspence e colpi di scena. Questa sera, sabato 1° giugno 2024, alle 21:20 va in onda appunto il film-tv dal titolo originale “Le Secret de la grotte” (“Il segreto della grotta”), andato in onda nel 2023 su France 3 in Francia e su La Une in Belgio.

Gli omicidi di Pont d’Arc, la trama

Dei canoisti, mentre stanno scendendo dal fiume Ardèche, fanno una sosta a pochi metri dal Pont d’Arc, nel Comune di Vallon-Pont-d’Arc: qui fanno un’inquietante scoperta. Un uomo è stato ucciso e il suo corpo messo in ginocchio, come se si stesse pentendo.

Il comandante Arnaud Vernon (Franck Adrien) affida le indagini al capitano Riad Lekcir (Samy Gharbi), che conosce bene i luoghi in cui è avvenuto il fatto. Da Grenoble, però, giunge anche il Capitano Manon Ferret-Duval (Élodie Varlet).

La collaborazione tra i due si preannuncia molto difficile: nel 1997, poco dopo la scoperta della grotta, Kamel, il fratello maggiore di Riad, fu arrestato e accusato di aver ucciso i genitori di Manon, che ai tempi aveva 8 anni. Il giovane, poi, si suicidò mentre era in custodia.

La vittima, Paul Cousin, è proprio uno dei tre scopritori della grotta e presidente del museo a essa dedicato: l’uomo è stato ucciso con una lama di selce tagliata vecchia di 36.000 anni (l’età della grotta), simile ad altre 8 lame conservate al museo.

Non è l’unica vittima: anche Xavier Berg (Eric Savin), uno dei tre scopritori della grotta, viene ucciso, e anche il suo corpo inginocchiato in posizione penitenziale davanti alla grotta stessa. Il terzo scopritore della grotta, Serge Locatelli, è invece morto di tumore tre mesi prima, lasciando però una lettera in cui rivela che il giovane Kamel Lekcir era al loro fianco durante la scoperta della grotta Chauvet, il giorno prima che si suicidasse. La grotta, gli omicidi del presente e quello dei genitori di Manon sono legati da un mistero: i due protagonisti devono mettere da parte i contrasti, se vogliono riuscire a scoprire quale sia.

Gli omicidi di Pont d’Arc, il cast

Samy Gharbi: capitano Riad Lekcir;

capitano Riad Lekcir; Élodie Varlet: capitano Manon Ferret-Duval;

capitano Manon Ferret-Duval; Franck Adrien: comandante Arnaud Vernon;

comandante Arnaud Vernon; Eric Savin: Xavier Berg;

Xavier Berg; Anne Girouard: Èlise Perrot;

Èlise Perrot; Nicolas de Broglie: Tom Balandrau;

Tom Balandrau; Stana Roumillac: Sarah Parant;

Sarah Parant; Serge Riaboukine: Étienne Ferret;

Étienne Ferret; Catherine Davenier: Nathalie Ferret;

Nathalie Ferret; Guillaume Bouchède: Vincent Ferret.

Gli omicidi di Pont d’Arc, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato girato nella regione francese dell’Ardèche, in particolare a Vallon-Pont-d’Arc, a Vagnas e all’interno della Grotta Chauvet 2, replica della Grotta Chauvet. Le riprese si sono svolte tra l’ottobre e il novembre 2022.

Gli omicidi di Pont d’Arc su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Gli omicidi di Pont d’Arc anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.