La terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda non lunedì prossimo, bensì martedì 2 maggio. Il rinvio in palinsesto di 24 ore probabilmente si deve al voler evitare la concomitanza con la Festa dei lavoratori. Nella nuova puntata avremo tuttavia una guest star di livello come Asia Argento.

La figlia del grande regista horror Dario sbarcherà in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore (le due però non hanno la stessa madre: Asia è figlia di Daria Nicolodi, Fiore di Marisa Casale). Ad annunciarlo è stata la conduttrice Ilary Blasi nel corso della seconda puntata del reality show.

L’Isola dei Famosi 2023: Asia Argento torna al reality show dopo aver difeso l’amica Vera Gemma

Per Asia Argento tuttavia non si tratta della prima volta come ospite della trasmissione. L’ex giudice di X Factor e The Band vi aveva preso parte già nell’edizione del 2021, quando tra i naufraghi c’era Vera Gemma, migliore amica dell’attrice. In quell’occasione la Argento si lasciò andare ad uno sfogo contro quasi tutti i naufraghi per proteggere la sua amica, prendendosela in particolar modo con Gilles Rocca (“Gilles è una iena. Quando seppi che c’era, gli scrissi un messaggino ‘mi raccomando prenditi cura di mia sorella’, lui mi rispose con l’emoji dei muscoli e guarda che ha combinato. Stai fuori di capoccia e non hai mantenuto la promessa“).

Definì inoltre Awed “un bambino delle elementari” e aveva insinuato che Francesca Lodo non si sapesse esprimere bene. Per l’amica invece solo lodi sperticate: “Vera è troppo alfa per loro, è una leader nata, non fa i giochetti di gruppo, sta bene con sé stessa e da sola per questo dà fastidio. Sta mantenendo una fermezza e un aplomb che io non avrei.

Non resta quindi che sintonizzarci su Canale 5 alle ore 21.40 per poter vedere nella terza puntata del reality show L’Isola dei Famosi 2023 lo sbarco in Honduras di un personaggio che nel bene e nel male sa sempre come attirare l’attenzione.