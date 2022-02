Di che cosa ha paura il mondo oggi? Forse delle stesse cose di cui aveva paura una volta, ma forse anche di ciò che è nuovo ed ignoto. E se dovessimo avere paura semplicemente della nostra mente? Una premessa da cui parta L’Indice della paura, nuova miniserie che Sky Atlantic propone tutta in una serata, oggi, 18 febbraio 2022. Un racconto tratto da un romanzo di dieci anni fa, ma che si rivela più attuale che mai. Se siete curiosi di saperne di più, proseguite nella lettura!

L’Indice della paura, la trama

Siamo a Ginevra. Qui vive il Dottor Alex Hoffman (Josh Hartnett), scienziato e genio dell’informatica che, dopo aver lasciato il suo lavoro al Cern, è deciso ad intraprendere una nuova sfida ed a fare un sacco di soldi nel campo dei fondi speculativi.

Ha infatti sviluppato, con l’aiuto dell’amico Hugo (Arsher Ali), il Vixal-4, un sistema guidato da un’intelligenza artificiale che sfrutta il cosiddetto “indice della paura”, ovvero un indice sulla volatilità dei mercati. Il Vixal-4, agendo molto velocemente, riesce a far guadagnare grandi rendimenti.

Il sistema è pronto ad entrare in azione o, meglio, sta già lavorando per essere messo in mostra ad un gruppo di facoltosi investitori. Per Alex ed Hugo è quindi il grande giorno, ma le cose non vanno come previsto: in sole ventiquattro ore, la vita di Hoffman viene stravolta da una serie di episodi e di azioni che sembrano avere come mandante lui stesso.

Mentre la moglie Gabrielle (Leila Farzad), impegnata con l’inaugurazione una sua mostra d’arte, cerca di supportarlo -ritrovandosi però di fronte a delle verità non dette- ed il detective Leclerc (Grégory Montel) inizia ad indagare nel passato del protagonista, Hoffmann inizia a chiedersi se colui che lo sta perseguitando non sia altro che se stesso.

L’Indice della paura, la recensione

L'Indice della Paura, le foto della miniserie thriller su Sky e Now Guarda le altre 2 fotografie → Nato da un romanzo, di Robert Harris (edito da Mondadori), il cui punto di riferimento principale è Frankenstein (di più evitiamo di dirvi per non fare troppi spoiler), L’Indice della Paura sposta l’ago della bilancia più sulla parte thriller, costruendo una miniserie che fa del ritmo serrato il suo punto forte.

I fatti narrati avvengono infatti nell’arco di sole ventiquattro ore: un giorno sembra poco, ma basta per stravolgere la vita del protagonista, che si ritrova dall’essere un genio dell’informatica a diventare colui di cui diventa difficile fidarsi.

Non era semplice portare il mondo della finanza in un thriller: solitamente ci si perde in termini specifici che allontanano il pubblico dal centro del racconto. Qui, però, non si cade in questo tranello: ogni scena è infatti scritta seguendo una logica, quella della paura e ciò che può portare a fare.

Tutti i personaggi principali sono infatti mossi dalla paura: c’è chi ne resta travolto, come il protagonista; chi cerca di comprenderla; chi ha una paura molto più egocentrica e chi, invece, non si fa travolgere dal panico, quasi sconsideratamente.

Quattro episodi bastano ed avanzano per una miniserie capace di far cominciare una storia, svilupparla e portarla a conclusione, offrendo al pubblico tutto ciò che un thriller deve dare. Non ci sono colpi di scena che ribaltano la situazione, ma poco importa: la curiosità di sapere se il Dottor Hoffman riuscirà a capire cosa gli stia succedendo resta.

L’Indice della Paura, cast

© Sky

Il cast principale della serie è composto da quattro attori, supportati da altri due interpreti.

Josh Hartnett è Alex Hoffman, il protagonista, uno scienziato e genio dell’informatica;

Arsher Ali è Hugo, amico di Alex nonché suo socio in affari;

Leila Farzad è Gabrielle, moglie di Alex ed artista;

Grégory Montel è il detective LeClerc, chiamato ad indagare su un’aggressione a casa del protagonista;

Jerry Killic è Carp, misterioso personaggio che perseguita Alex;

Aïssa Maïga è Marieme Sagnane, dipendente della società fondata da Alex ed Hugo, che intravede per prima che il sistema messo a punto da loro non è eticamente corretto.

La serie è stata scritta da Paul Andrew Williams e Caroline Bartleet ed è stata diretta da David Caffrey. A produrre Left Bank Pictures con Sky Studios.

L’Indice della Paura, dove vederlo?

E’ possibile vedere L’Indice della Paura su Sky Atlantic, che manda in onda tutti e quattro gli episodi in un’unica serata, oppure in streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay tv o su Now.