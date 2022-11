Tornato in onda da pochissimi giorni con la ventunesima edizione (la quarta consecutiva condotta da Flavio Insinna), questa sera, giovedì 2 novembre 2022, andrà in onda il terzo appuntamento, per quanto riguarda quest’anno, con L’Eredità – Una sera insieme, una puntata speciale del game show di Rai 1 che andrà in onda in prima serata e che avrà, come di consueto, un fine benefico.

In onda dalle ore 21:30, subito dopo la fine dei Soliti Ignoti di Amadeus, in L’Eredità – Una sera insieme, si giocherà, in quest’occasione, a favore di Unicef.

I vip che vedremo questa sera saranno Serena Autieri, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Gabriele Corsi, Nek, Francesco Paolantoni, Stefania Sandrelli ed Ema Stokholma che si sfideranno, provando a diventare campioni di questa serata. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza a sostegno di Unicef e del suo impegno a favore dei bambini in tutto il mondo.

Com’è già accaduto negli appuntamenti passati, in L’Eredità – Una sera insieme, ci saranno anche momenti di varietà che vedranno la partecipazione dei Ricchi e Poveri e dei Gemelli di Guidonia.

Come già scritto in apertura, l’appuntamento speciale con L’Eredità – Una sera insieme si è ripetuto più volte nell’arco di quest’anno.

Il primo appuntamento risale al 2 aprile scorso, con una puntata speciale a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra, che ha visto la presenza del campione del game show di Rai 1, Massimo Cannoletta, e una serie di concorrenti vip (Orietta Berti, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo & Greg e Matilde Gioli).

Il secondo appuntamento, invece, è andato in onda lo scorso 21 maggio e ha visto la presenza di Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi come concorrenti e di Loretta Goggi e Christian De Sica come ospiti.