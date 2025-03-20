L’Eredità, Ghigliottina, parola: puntata stasera 20 marzo 2025, chi ha vinto

Chi ha vinto e qual è la parola della Ghigliottina della puntata di stasera, giovedì 20 marzo 2025 di L’Eredità, il programma di Rai 1.

Qual è la parola nascosta della Ghigliottina e quanto hanno vinto nella puntata di stasera, giovedì 20 marzo 2025, a L’Eredità? Il programma, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

L’Eredità, Ghigliottina: concorrente puntata stasera 20 marzo 2025

Al Triello, si sfidano Sophia, Gabriele e Francesca.

Nei 100 secondi, invece, si sfidano Sophia e Gabriele.

Ad affrontare la Ghigliottina è Gabriele!

Si parte da un montepremi di 150.000 euro.

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera

Le coppie e, quindi, i 5 indizi* per la parola nascosta della Ghigliottina di stasera, sono:

Piano – Bar (indovinata);

– Bar (indovinata); Beni – Materiali (indovinata);

(indovinata); Brutto – Brutta (sbagliata);

(sbagliata); Biologia – Anatomia (indovinata);

(indovinata); Impero – Sole (indovinata).

*in grassetto, i cinque indizi corretti

Qual è la parola della Ghigliottina de L’Eredità oggi 20 marzo 2025

Il montepremi si è dimezzato una sola volta, fino a raggiungere la cifra di 75.000 euro.

Al termine del minuto di tempo a disposizione, Gabriele ha scritto la parola CADUTA.

La parola CADUTA è corretta.

La parola nascosta della Ghigliottina di stasera era propria CADUTA.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche di L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.