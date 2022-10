L’Eredità è un game show che va in onda nel preserale di Rai 1, condotto da Flavio Insinna.

A partire da fine ottobre 2022, andrà in onda la ventunesima edizione di quello che è il game show più longevo della televisione italiana.

L’Eredità, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, è un programma di Mario D’Amico, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Nicoletta Berardi, Antonio Miglietta, Angelo Santoro e Marco Mori, con la regia a cura di Paola Baccini.

Quando comincia L’Eredità 2022/23?

La nuova edizione del game show di Rai 1 andrà in onda a partire da lunedì 31 ottobre 2022, al termine della sedicesima edizione di Reazione a Catena. Il programma va in onda tutti i giorni alle ore 18:50.

Il programma è visibile anche in streaming su RaiPlay dove è possibile anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.

L’Eredità 2022/23: novità

In quest’edizione del programma, ci saranno due nuovi giochi chiamati Chi, Come, Cosa e La Stoccata.

Chi, Come, Cosa avrà come tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si nasconde la verità.

La Stoccata, invece, sarà il nuovo gioco dove i due concorrenti rimasti si sfideranno: chi vincerà questa sfida sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata nel gioco finale de La Ghigliottina.

In ogni puntata, giocheranno 7 concorrenti incluso il Campione. Ad ogni gioco, verrà eliminato un concorrente.

Chi è il conduttore de L’Eredità?

Anche per quest’edizione, il conduttore del game show sarà Flavio Insinna che sarà al timone del programma per la quarta edizione consecutiva.

Prima di lui, il programma è stato condotto da Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi.

In Rai, Insinna ha anche condotto i programmi Affari Tuoi, Telethon, La Pista, L’Anno che Verrà, Boss in Incognito, Eurovision Song Contest (come commentatore), La Partita del Cuore, Il Grande Match, Dieci Cose, Dopo Fiction, Prodigi – La Musica è Vita, Il Supplente, Tutti a Scuola, Il Cantante Mascherato (come giurato), A Grande Richiesta, Il Pranzo è Servito, Prix Italia e altri ancora.

L’Eredità 2022/23: professori

Accanto al conduttore Flavio Insinna, anche in quest’edizione ci sarà la coppia di professori composta dalle new entry dello scorso anno: Samira Lui e Andrea Cerelli.

Andrea Cerelli, primo professore nella storia del programma, è un modello di 30 anni proveniente da Busto Arsizio (VA) che ha esordito nel game show nella puntata andata in onda lo scorso 12 dicembre.

Samira Lui, invece, è una modella di madre italiana e padre senegalese, terza classificata a Miss Italia 2017. Attualmente, è una delle concorrenti dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show.

Dove si registra L’Eredità?

Il programma è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear), a Roma.

Come si fa ad andare a L’Eredità?

Chi vuole partecipare come concorrente al game show condotto da Flavio Insinna può inoltrare la propria candidatura, chiamando il numero 02 2828000 o compilando il form online sul sito ufficiale di Banijay Italia, sezione Casting.