Chi meglio di un campione sul campo può raccontare e intervistare altri campioni che come lui hanno fatto sacrifici e sforzi per raggiungere i risultati ottenuti? L’Avversario, il nuovo programma di Rai Cultura, parte da questa premessa per mettere a confronto in ogni puntata due grandi campioni dello sport italiano, uno dei quali è anche il conduttore del programma, ovvero Marco Tardelli. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

L’Avversario, puntate

Terza puntata, 26 giugno 2023

In questa puntata, Marco Tardelli intervista Roberto Mancini partendo dalle origini quando il “Mancio”, appena diciannovenne, viene convocato per la prima volta in Nazionale in occasione di una tournée in America, ma ne viene subito escluso dal CT Enzo Bearzot dopo essere uscito, a fine partita, con alcuni compagni di squadra, tra cui lo stesso Tardelli. Non andrà meglio negli anni successivi, tanto che nonostante il talento calcistico puro e la personalità dirompente Mancini non toccherà mai una palla in un Mondiale di calcio né, da CT della nazionale, riuscirà a parteciparvi. I Mondiali sono dunque, nella sua carriera sfolgorante, quasi uno scherzo che il destino continua a mettergli davanti e sono lo spunto per ripercorrere le pagine più belle della sua storia: dai molti trofei vinti prima con La Sampdoria e poi con Lazio al rapporto con l’amico di una vita Gianluca Vialli, qui rievocato con un ricordo molto intimo. Un avvincente racconto dello sport fatto da chi lo sport lo ha vissuto e praticato da campione, che si arricchisce di preziose immagini e filmati di repertorio, come quelle delle partite di Mancini con la Sampdoria nel campionato del 1990/91 quando vinse lo scudetto, una delle ultime grandi imprese del calcio italiano, oppure quelle del Mancini CT della Nazionale che ha guidato gli Azzurri verso la vittoria di uno storico Europeo nel 2020.

Seconda puntata, 19 giugno 2023

Protagonista della seconda puntata è Federica Pellegrini. Un’intervista per conoscere la ragazza e la donna dietro l’atleta che ha attraversato stagioni difficili, con avversari ben più insidiosi del cronometro, come Laure Manaudou o Katie Ledecky. Una storia fuori dal comune la sua, cominciata da piccolissima quando inizia a nuotare pur avendo paura di spingersi dove non vede il fondo, sbocciata negli anni dell’adolescenza con l’argento ai Giochi di Atene nel 2004 e proseguita con diciannove medaglie mondiali e due medaglie olimpiche. Sarà proprio dopo quel primo successo olimpico, raggiunto a soli 16 anni, che Federica si troverà ad affrontare le sfide più difficili, non tanto nella competizione quanto dentro sé stessa: bulimia, problemi con il proprio corpo, crisi di panico. Il materiale di repertorio, le gare, le vittorie, ma anche i video della vita pubblica e privata di Federica, contribuiscono a disegnare un ritratto intimo della grande campionessa, ulteriormente arricchito con le testimonianze della mamma Cinzia, una spalla preziosa per Federica e sua sostenitrice fin dagli inizi, e Matteo Giunta, tra gli allenatori più apprezzati nel panorama sportivo italiano, ex coach e ora anche suo marito.

Prima puntata, 5 giugno 2023

Ospite della prima puntata è Antonio Cassano, fuoriclasse barese cresciuto in un ambiente difficile. Tardelli, che lo ha allenato quando era Ct della Nazionale Italiana Under 21, ne ripercorre la parabola sportiva attraverso un’intervista ironica e intima: dall’infanzia vissuta senza padre a Bari Vecchia, lì dove si divertiva a giocare a calcio dimostrando già di essere un mago del pallone, alla svolta arrivata a diciassette anni quando debutta in serie A con un goal meraviglioso durante un Bari-Inter che gli farà guadagnare un posto nella Roma al fianco del suo idolo di sempre, Francesco Totti. Ed è proprio qui nella Capitale che inizia ad emergere quell’avversario che non lo abbandonerà più fino al termine della carriera: il carattere ribelle e l’incapacità di accettare qualsiasi tipo di autorità.

L’Avversario, quando va in onda?

Il programma va in onda su Raitre ogni lunedì sera alle 23:15, a partire dal 5 giugno 2023. La durata di ogni puntata è di circa 45 minuti.

L’Avversario, il programma

Nel corso delle puntate Marco Tardelli (campione del mondo di calcio nel 1982 con la Nazionale italiana e cinque volte campione d’Italia con la Juventus) ripercorre la carriera e le vite di altrettanti straordinari sportivi, attraverso il racconto degli innumerevoli ostacoli e avversità che hanno dovuto superare, sia in campo che fuori, nel loro cammino verso il successo.

Nella prima edizione del programma, i protagonisti sono Antonio Cassano, Roberto Mancini, Federica Pellegrini, Lea Pericoli, Michel Platini e Franco Menichelli. L’Avversario è una produzione Rai Cultura e Stand by me. Il produttore creativo e esecutivo è Simona Ercolani. Gli autori sono Andrea Felici e Giulia Soi. La regia è di Daniele Babbo.

L’Avversario, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima edizione del programma sono sei, ciascuno della durata di circa 45 minuti, in onda una volta a settimana, il lunedì. L’ultima puntata, quindi, va in onda il 17 luglio.

L’Avversario su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere L’Avversario in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.