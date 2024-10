Al via i casting de L’Amore è Cieco, adattamento italiano di Love is Blind, format di successo che ha debuttato su Netflix nel 2020.

L’Amore è Cieco: Italia: al via i casting per l’adattamento italiano di Love is Blind

Netflix ha annunciato ufficialmente l’apertura della fase di casting de L’Amore è Cieco, adattamento italiano del dating show Love is Blind riservato a uomini e donne single in cerca dell’amore.

Il casting è rivolto, in particolare, a persone di età compresa tra i 25 e i 45 anni desiderosi di trovare l’amore vero, “quello che va oltre l’aspetto fisico” e “quello che sa amare per quello che si è piuttosto che per quello che si appare”, come recita il comunicato ufficiale.

Chi è interessato a partecipare, può candidarsi, compilando il form apposito presente sul sito ufficiale di Banijay Italia che produrrà l’adattamento italiano del format.

Love is Blind: il format

Love is Blind è un format statunitense creato da Chris Coelen che ha debuttato su Netflix nel febbraio del 2020. Per ora, negli Stati Uniti, sono state rese disponibili 7 stagioni.

Negli anni a seguire, il format è stato esportato in vari paesi nel mondo: Brasile, Giappone, Svezia, Regno Unito, Germania, Argentina, Messico ed Emirati Arabi Uniti.

L’Amore è Cieco è sostanzialmente un esperimento sociale dove uomini e donne single in cerca dell’anima gemella si fidanzano prima di incontrarsi di persona. L’obiettivo del format è quello di svelare se, in una relazione, l’aspetto fisico, le differenze culturali e o la differenza di età contano oppure no.

A differenza di Matrimonio a Prima Vista, in L’Amore è Cieco, i quindici uomini e le quindici donne protagonisti possono comunicare tra loro, in piccole stanze, attraverso degli altoparlanti, senza la possibilità, però, di vedersi.

Quando i protagonisti si sentiranno pronti, scatterà la proposta di matrimonio e la coppia si incontrerà faccia a faccia per la prima volta solamente quando la proposta verrà accettata. Le coppie fidanzate, subito dopo, trascorreranno una settimana in un resort.

L’ultima fase dell’esperimento, invece, vedrà le coppie andare a vivere in un appartamento per tre settimane durante le quali avranno l’opportunità di conoscere meglio le abitudini l’uno dell’altro.

Il matrimonio, pianificato nei dettagli, si terrà alla fine delle quattro settimane. All’altare, ogni partecipante deciderà se dire “sì, lo voglio” oppure no.