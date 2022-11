La macchina produttiva della quarta stagione de L’Amica Geniale si è messa in moto nelle settimane scorse, e con essa le voci su chi saranno le due attrici al centro della scena. O meglio, di una in particolare: perché se sappiamo già che Alba Rohrwacher darà volto all’Elena adulta, resta nel mistero il nome di chi interpreterà Lila. Anche se uno spoiler sui social potrebbe averlo svelato: a vestire i panni della Lila adulta ne L’Amica Geniale 4 dovrebbe essere infatti Irene Maiorino.

Il condizionale è d’obbligo, non essendoci ancora una conferma né da parte della Rai né delle case di produzione della serie, che intorno all’identità dell’attrice che affiancherà Rohrwacher continuano a mantenere il massimo riserbo. Un post pubblicato su Instagram dall’azienda Rocchetti, specializzata nella realizzazione di parrucche per piccolo e grande schermo, sembra fugare ogni dubbio.

Nel post, infatti, si vedono due buste contenenti le parrucche preparate per le due attrici protagoniste, per permettere loro di entrare meglio nella parte di Elena e Lila. Come spesso accade, sulla foto si taggano le persone coinvolte, anche se non presenti. Sulla busta destinata ad Elena il tag è per Alba Rohrwacher, mentre su quella per Lila il tag è per Irene Maiorino.

D’altra parte, il nome dell’attrice non è affatto una sorpresa: già subito dopo il finale della terza stagione, nella primavera scorsa, il suo nome era iniziato a circolare insistentemente come erede di Gaia Girace nell’interpretazione di Lila: la somiglianza tra le due è in effetti notevole, cosa non da poco se si vuole dare continuità al personaggio.

L'amica geniale L'Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher sarà la nuova Elena Classe ’85, Irene Maiorino è nata a Napoli e fin dagli esordi della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e tv. Sul piccolo schermo ha interpretato Alessandra Mussolini in 1994, ma ha recitato anche ne I Bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi, Il Tredicesimo Apostolo e Sirene.

Per un mistero che sembra essere risolto, ne restano altri, quelli legati agli attori ed attrici che daranno volto a tutti i personaggi secondari della serie, anche loro in cerca di un ricambio generazionale. Non è invece chiaro se rivedremo anche solo per un cameo Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che hanno interpretato le due protagoniste fin dall’inizio della serie. L’ultima stagione de L’Amica Geniale, su Raiuno nel 2024, sarà ancora in parte girata a Firenze e chiuderà le vicende di Elena e Lila, spaziando dagli anni Ottanta fino agli anni Duemila.