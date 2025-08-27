KPop Demon Hunters: il fenomeno Netflix che conquista anche il botteghino

In questi giorni si parla molto di KPop Demon Hunters l’anime di Netflix e Sony Pictures che sta sbancando al box office USA, diventando il primo film della piattaforma a centrare il numero 1 nella classifica dei cinema.

“KPop Demon Hunters” non smette di infrangere record. Dopo aver scalato le classifiche di Netflix in tutto il mondo, l’anime prodotto da Netflix e Sony Pictures Animation ha raggiunto un traguardo storico: conquistare il primo posto al botteghino statunitense con un incasso stimato di 18 milioni di dollari nel corso del weekend.

È la prima volta in assoluto che un titolo Netflix arriva in vetta al box office, e lo fa nonostante un’uscita molto limitata, ‘solo’ 1.700 sale, meno della metà rispetto alla distribuzione dei principali concorrenti.

KPop Demon Hunters, un successo clamoroso

La pellicola, diretta da Maggie Kang e Chris Appelhans, si è imposta su produzioni ben più distribuite come Weapons (15,6 milioni di dollari) e Freakier Friday (9,2 milioni).

Ma a rendere ancora più eclatante il risultato, il fatto che il film fosse già un fenomeno globale in streaming che stava semplicemente cercando un altro pubblico al cinema. Tanto che dal suo arrivo su Netflix – lo scorso 20 giugno – KPop Demon Hunters è diventato l’anime più visto nella storia della piattaforma.

Le protagoniste e il legame col K-pop

Il cuore narrativo di KPop Demon Hunters è la band immaginaria Huntr/x, composta da Rumi, Mira e Zoey. Tre ragazze che non sono solo popstar di successo ma anche guardiane chiamate a difendere i fan da minacce soprannaturali. Le loro voci arrivano da un cast internazionale che include personaggi molto noti e amati dal pubblico del genere, Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo.

A contrapporsi alle eroine ci sono i Saja Boys, rivali tanto sul palco quanto sul piano magico. La dimensione musicale è centrale: le canzoni originali del film hanno già conquistato le classifiche globali, con sei brani presenti nella Top 10 mondiale di Spotify e posizioni di rilievo su Billboard.

Dal successo in streaming al trionfo in sala

Il passaggio dal piccolo al grande schermo è stato sorprendente. Netflix, storicamente poco propensa a puntare sulle sale cinematografiche, ha scelto di portare l’anime in proiezione karaoke in un numero selezionato di cinema. La risposta del pubblico è stata travolgente, soprattutto tra i giovanissimi: secondo la CNN, spettatori tra i 5 e i 15 anni hanno descritto il film come una storia che parla di identità e accettazione di sé, ben oltre lo schema classico della lotta tra bene e male.

Il risultato al botteghino potrebbe aprire nuovi scenari: sebbene Netflix non abbia mai puntato seriamente sulle uscite tradizionali, il trionfo di KPop Demon Hunters dimostra che questo modello ibrido può funzionare dal punto di vista commerciale. Tant’è che la richiesta di un sequel sui social è già fortissima.

Un fenomeno culturale globale

Infatti oltre agli incassi, il film è diventato un fenomeno sociale e culturale. Sui social network abbondano fan art, coreografie ispirate ai brani e challenge virali su TikTok. Le proiezioni karaoke hanno trasformato la visione in un concerto collettivo, confermando l’impatto transmediale di un progetto che unisce anime, musica e cultura pop globale.

KPop Demon Hunters ha dimostrato che la combinazione di linguaggi – animazione, musica e mitologia k-pop – può non solo conquistare le piattaforme digitali, ma anche portare milioni di spettatori nelle sale, aprendo la strada a un nuovo modo di intendere il cinema d’animazione contemporaneo.