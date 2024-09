La stagione della fiction Rai (e delle conferenze stampa) comincia con un personaggio nuovo, il protagonista di Kostas, la nuova serie tv che Raiuno manda in onda da giovedì 12 settembre 2024, in prima serata, anche su RaiPlay. Un personaggio nuovo per la tv, ma non per la letteratura, dal momento che nasce proprio da lì e dalla penna dello scrittore greco Petros Markarīs.

Per cominciare a conoscerlo meglio, ecco che quindi oggi, mercoledì 11 settembre 2024, alle 12:00, nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma, cast, regista e produttori spiegheranno meglio come hanno trasformato Kostas in un personaggio tv, interpretato da Stefano Fresi.

Presenti, quindi, lo stesso Fresi, ma anche Francesca Inaudi (che interpreta Adriana, la moglie) e Milena Cocozza, regista dei quattro episodi della prima stagione della serie tv, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Tratto dai romanzi “Ultime della Notte” (1995), “Difesa a Zona” (1998) e “Si è suicidato il Che” (2003), editi da Bompiani, la serie tv con Kostas Charitos si potrebbe definire il corrispettivo greco del nostro amato Montalbano. Instancabile e ironico, Kostas è il commissario in servizio nell’affascinante e caotica Atene. Instancabile e ironico, legge solo dizionari, convinto che contengano la verità su un mondo sempre più inafferrabile, ama smodatamente il cibo ed è indolente per natura.

La serie è scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli e Michela Straniero, con la collaborazione di Valentina Alferj. Nel cast, oltre a Fresi ed Inaudi, anche Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, Michele Rosiello e Luigi Di Fiore.