Koala Man, la nuova serie animata con Hugh Jackman dal co-creatore di Rick & Morty

Mancano pochi giorni al suo debutto su Disney+ anche in Italia, ma solo i più attenti se ne saranno accorti. Stiamo parlando di Koala Man, la nuova serie animata di Hulu creata da Michael Cusack e prodotta, tra gli altri, dal co-creatore di Rick And Morty e Solar Opposites Justin Roiland insieme a Dan Hernandez e Benji Samit.

Se ne sta parlando poco, ma gli ingredienti per un piccolo gioiello ci sono tutti, a cominciare dalla presenza nel cast fisso di Hugh Jackman, chiamato a doppiare Big Greg, uno dei personaggi che ruotano intorno al protagonista, quel Koala Man del titolo che nella versione originale ha la voce del creatore della serie, Michael Cusack.

Koala Man, annunciata da Hulu all’inizio del 2021, seguirà le vicende di Kevin McKay, un padre di mezza età con una seconda identità tutt’altro che segreta e un superpotere un po’ particolare: una passione bruciante per il rispetto delle regole e l’eliminazione della piccola criminalità nella città di Dapto.

Siamo in Australia in quello che, recita la sinossi, può sembrare un sobborgo australiano qualsiasi. Non è così: le forze del male, sia cosmiche che create dall’uomo, sono in agguato per colpire gli ignari abitanti di Dapto. Ed è qui che entra in gioco Koala Man, deciso a ripulire la sua città natale anche grazie al supporto della sua famiglia infelice: “Farà tutto il necessario per sconfiggere menti malvagie, orrori soprannaturali o peggio: gli idioti che non portano fuori i bidoni della spazzatura nei giorni giusti”.

A completare il cast ci sono Sarah Snook, Demi Lardner, Jemaine Clement, Rachel House e Annie Jarrad Wright, mentre tra le guest star della prima stagione figurano nomi di spicco come Miranda Otto e Hugo Weaving.

La prima stagione di Koala Man sarà composta da 8 episodi, tutti in arrivo su Disney+ il 9 gennaio 2023. Questi i titoli originali degli episodi:

Episodio 1: Bin Day

Episodio 2: Deep Pockets

Episodio 3: The Red Hot Rule

Episodio 4: The Great One

Episodio 5: Ode to a Koala Bear

Episodio 6: The Handies

Episodio 7: Emu War II

Episodio 8: Hot Christmas

Ecco, invece, il trailer ufficiale diffuso da Disney+: