Il mese di Gennaio 2023 su Disney Plus si preannuncia particolarmente ricco con l’arrivo di titoli storici molto amati dal pubblico italiano. Debutta infatti la serie tv sequel Criminal Minds: Evolution in cui la storia squadra di analisi comportamentale dell’FBI è alle prese con un intricato caso, torna la sesta stagione di The Resident e arrivano i cofanetti di NCIS Los Angeles (con le prime 13 stagioni), NCIS, American Crime Story con le tre stagioni finora realizzate. E poi c’è un’interessante nuova comedy britannica e la miniserie Ecco a voi i Chippendales sulla famosa squadra di spogliarellisti di Las Vegas.

Disney+ Gennaio 2023 le nuove serie tv in streaming

4 Mercoledì

Reservation Dogs s.2: seguiamo le (dis)avventure di un gruppo di adolescenti di una riserva indigena dell’Oklahoma rurale, che inseguono il sogno di trasferirsi in California.

Les Amateurs s.2, 4 nuovi episodi per la serie francese che segue le vicende di Vincent e Alban alle prese con un cellulare che squilla sul luogo di un incidente.

La Fuga s.1, serie turca con Engin Akyurek

The Good Doctor s.5

Star Wars: The Bad Batch s.2 (animata): la serie riprende diversi mesi dopo gli eventi di Kamino, la Bad Batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica.

9 Lunedì

Koala Man s.1, la serie animata, con al centro la storia di Kevin un padre di mezza età il cui unico superpotere è quello di avere una passione bruciante per il rispetto delle regole e l’eliminazione della criminalità a Dapto.

11 Mercoledì

The Resident s.6 (episodi settimanali)

Ecco a voi i Chippendales (miniserie), miniserie true crime che racconta come Somen “Steve”Banerjee, immigrato indiano, ha fondato il più grande impero di spogliarellisti al mondo i Chippendales.

NCIS s.19

18 Mercoledì

Criminal Minds: Evolution s.1 (ep. settimanali): torna la squadra FBI di analisi comportamentali con una nuova storia e una pericolosa rete di criminali da fermare nata durante la pandemia quando un misterioso soggetto ignoto a costruito un network di killer che alla riapertura del mondo hanno iniziato a uccidere.

NCIS Los Angeles s.1-13

Little Damon s.1, serie animata: 13 anni dopo esser rimasta incinta di Satana, Laura e sua figlia anticristo, Chrissy, cercano di vivere una vita tranquilla nel Delaware ma sono sempre ostacolate da forze mostruose tra cui lo stesso Satana che vuole l’anima della figlia.

25 Mercoledì

Extraordinary s.1, serie britannica, commedia soprannaturale, ambientata in un mondo in cui tutti a 18 anni sviluppano un superpotere. Tutti tranne Jen che arrivata a 25 anni, non ha ancora dei poteri. Saranno i suoi amici a impedirle di finire in un pozzo di autocommiserazione.

American Crime Story s.1-3

Disney+ Gennaio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Gennaio 2023 su Disney+ ci sono serie tv iniziate nelle settimane precedenti che proseguono e in diversi casi terminano. Arrivata senza esser stata annunciata a metà dicembre, prosegue ogni mercoledì Big Sky s.3, nuovi episodi settimanali anche per American Horror Story: NYC e Il Mistero dei Templari – La serie. Mercoledì 11 gennaio termina Willow – La serie.

Disney+ Gennaio 2023 non solo serie tv

Venerdì 6 gennaio su Disney+ arriva il documentario If these Walls Could Sing che racconta gli Abbey Road Studios, cuore dell’industria musicale per oltre 90 anni. Mary McCartney accompagna il pubblico alla scoperta delle storie e delle curiosità legate a questi studi di registrazione.

Rob McElhenney e Ryan Reynolds hanno deciso di acquistare una squadra di calcio. Peccato che non sanno nulla di questo sport e non hanno mai lavorato insieme. La docuserie Welcome To Wrexham dal 25 gennaio, racconta come i due attori si sono preparati a gestire il terzo club professionistico più antico del mondo. I due nel 2020 hanno acquistato i Red Dragons una squadra di terza categoria scozzese, decisi a invertirne la sorta.

Il 4 gennaio arriva in streaming la seri di corti animati Marvel Spidey e i suoi fantastici amici, mentre l’11 gennaio arriva la serie documentario Chasing Waves sul mondo del surf.