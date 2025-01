Per Il Borgo dei Borghi si va ad Ischitella, in Umbria

Quali sono gli ospiti della puntata di oggi, 26 gennaio 2025, di Kilimangiaro? Lo storico programma di Rai 3 continua a unire viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale nella domenica pomeriggio della terza rete Rai, con la guida di Camila Raznovich giunta, con questa, alla sua decima edizione. Un programma colonna del palinsesto di Rai 3, che riesce sempre ad affascinare, incuriosire ed informare il pubblico.

Kilimangiaro è un programma di Rai Cultura scritto da Camila Raznovich, Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Geri Morellini, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Fabio Roberti e Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. La regia è di Federica Costantini.

Kilimangiaro, ospiti oggi, 26 gennaio 2025

La puntata propone un volo oltre il cielo, nello spazio, con il primo italiano a essere introdotto nella Hall of Fame della Federazione Astronautica Internazionale, Paolo Ferri. Camila Raznovich porterà, poi, il suo pubblico tra le foreste di Sumatra e le montagne del Ladakh insieme a una giovane biologa e attivista ambientale, Sofia Bonicalza, che ha fatto degli studi particolari sulla foca monaca.

In collegamento dal Marocco l’atleta paralimpico Diego Gastaldi, già protagonista di filmati del programma, per raccontare il nuovo documentario che sta girando in questi giorni. Sarà presente anche Riccardo Falcinelli, autore di una ricerca molto particolare che spiega com’è cambiata la percezione e la rappresentazione dei volti a partire dai ritratti degli antichi romani fino ad arrivare a Instagram.

Kilimangiaro, i documentari di oggi, 26 gennaio 2025

Numerosi i filmati realizzati dai film-maker in giro per il mondo: si va dalle isole di Capo Verde all’Armenia con Annapia Chico all’ultimo viaggio di Marta Lombardelli in Cina, fino all’esplorazione della Danimarca a cavallo. Non mancherà l’Italia con il Borgo dei Borghi con Ischitella, in Umbria.

Kilimangiaro, conduttrice

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014 e quindi giunta quest’anno alla sua decima edizione consecutiva del programma. Raznovich, nata a Milano, per anni è stata veejay di Mtv, per poi passare prima a La 7 e poi a Rai 3, dove ha condotto anche Amore Criminale, Tatami e Macondo.

Kilimangiaro Rai 3, orario

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 17:15 alle 19:00.

Kilimangiaro Rai 3, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.