Quali sono gli ospiti della puntata di oggi, domenica 2 febbraio 2025, di Kilimangiaro? Lo storico programma di Rai 3 continua a unire viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale nella domenica pomeriggio della terza rete Rai, con la guida di Camila Raznovich giunta, con questa, alla sua decima edizione. Un programma colonna del palinsesto di Rai 3, che riesce sempre ad affascinare, incuriosire ed informare il pubblico.

Kilimangiaro è un programma di Rai Cultura scritto da Camila Raznovich, Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Geri Morellini, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Fabio Roberti e Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. La regia è di Federica Costantini.

Kilimangiaro, ospiti oggi, 2 febbraio 2025

Sara Caputo, professoressa di cartografia storica all’Università di Cambridge, racconterà la storia delle esplorazioni marittime e dell’evoluzione delle mappe geografiche. Donato Giovannelli, microbiologo dell’Università Federico II di Napoli, condurrà il pubblico attraverso un viaggio nei posti della terra che la natura colora grazie alla presenza di microrganismi: dalle bianche scogliere di Dover al Rio Tinto in Andalusia.

Camila Raznovich si collegherà con Miami, dove la travel blogger Manuela Vitulli racconterà il suo ultimo viaggio in Colombia. Ospite anche Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi di Modena che farà entrare lo spettatore nelle atmosfere della Corte Rinascimentale della famiglia d’Este.

Kilimangiaro, i documentari di oggi, 2 febbraio 2025

Molti saranno i filmati che i film-maker hanno realizzato in giro per il mondo: dalle Hawaii fino in Vietnam, dall’ultimo viaggio di Maria Iodice a Cracovia e fino al Sudafrica, dove è andato il cacciatore di paesaggi Fabio Toncelli. Non mancherà l’Italia, con il Borgo dei Borghi: in Toscana alla scoperta di Scarperia.

Kilimangiaro, conduttrice

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014 e quindi giunta quest’anno alla sua decima edizione consecutiva del programma. Raznovich, nata a Milano, per anni è stata veejay di Mtv, per poi passare prima a La 7 e poi a Rai 3, dove ha condotto anche Amore Criminale, Tatami e Macondo.

Kilimangiaro Rai 3, orario

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 17:15 alle 19:00.

Kilimangiaro Rai 3, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.