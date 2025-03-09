Quali sono gli ospiti della puntata di oggi, domenica 9 marzo 2025, di Kilimangiaro? Lo storico programma di Rai 3 continua a unire viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale nella domenica pomeriggio della terza rete Rai, con la guida di Camila Raznovich giunta, con questa, alla sua decima edizione. Un programma colonna del palinsesto di Rai 3, che riesce sempre ad affascinare, incuriosire ed informare il pubblico.

Kilimangiaro è un programma di Rai Cultura scritto da Camila Raznovich, Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Geri Morellini, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Fabio Roberti e Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. La regia è di Federica Costantini.

Kilimangiaro, ospiti oggi, 9 marzo 2025

La puntata partirà dalla Mongolia, con una guida d’eccezione: Delgermurun Damdin, conosciuta da tutti come Muren. Dopo essere stata ospite del programma per raccontare la sua terra, Muren torna a condividere nuove storie e curiosità su questo Paese straordinario, tra paesaggi mozzafiato e antiche tradizioni. L’avventura proseguirà in alta quota con l’alpinista estremo Flip Babicz, detentore di diversi record di scalata sulle vette più difficili del pianeta e celebre per la sua incredibile velocità nell’affrontare le ascensioni più impegnative.

Come di consueto, poi, Camila Raznovich approfondirà l’attualità internazionale con Luigi Spinola, giornalista di geopolitica e conduttore di “Radio 3 Mondo”, per offrire uno sguardo approfondito sui principali temi globali. Durante la puntata ci sarà anche un collegamento con il “Cirque du Soleil”. Un’occasione unica per scoprire i segreti e la magia che si nascondono dietro le quinte di questa straordinaria compagnia.

Kilimangiaro, i documentari di oggi, 9 marzo 2025

Non mancheranno i reportage dei filmmaker del programma, che questa settimana porteranno gli spettatori in viaggio dal Guatemala all’Indonesia, dalla Scozia a Osaka, passando per Barcellona.E non mancherà nemmeno l’Italia, con l’attesissimo appuntamento del “Borgo dei Borghi” e la tappa in Basilicata alla scoperta di Montalbano Jonico, un gioiello ricco di storia e bellezze naturali.

Kilimangiaro, conduttrice

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014 e quindi giunta quest’anno alla sua decima edizione consecutiva del programma. Raznovich, nata a Milano, per anni è stata veejay di Mtv, per poi passare prima a La 7 e poi a Rai 3, dove ha condotto anche Amore Criminale, Tatami e Macondo.

Kilimangiaro Rai 3, orario

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 17:15 alle 19:00.

Kilimangiaro Rai 3, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.