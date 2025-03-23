Quali sono gli ospiti della puntata di oggi, domenica 23 marzo 2025, di Kilimangiaro? Lo storico programma di Rai 3 continua a unire viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale nella domenica pomeriggio della terza rete Rai, con la guida di Camila Raznovich giunta, con questa, alla sua decima edizione. Un programma colonna del palinsesto di Rai 3, che riesce sempre ad affascinare, incuriosire ed informare il pubblico.

Kilimangiaro è un programma di Rai Cultura scritto da Camila Raznovich, Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Geri Morellini, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Fabio Roberti e Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. La regia è di Federica Costantini.

Kilimangiaro, ospiti oggi, 23 marzo 2025

In apertura di puntata ci sarà un collegamento dal Polo Nord, dove, a -12°C, ci sarà Giulia Di Marino, blogger di “Giulia al Polo”, che ha cambiato vita trasferendosi alle Isole Svalbard. E poi l’alpinista Hervé Barmasse, che racconterà la sua impresa sul Gran Sasso, dove ha affrontato il concatenamento di tutte le creste.

Dalla montagna agli abissi: Camila Raznovich seguirà la geologa Giuditta Di Marino in un’immersione nei fondali marini per scoprire segreti e preziose informazioni sul nostro pianeta. Ospite speciale sarà Marco Magnifico, presidente del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), che parlerà delle Giornate di Primavera e delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’ente.

Kilimangiaro, i documentari di oggi, 23 marzo 2025

Infine, non mancheranno i reportage realizzati dai film-maker del programma alla scoperta di luoghi come l’Armenia, un’isola remota dell’Oceano Indiano, passando per Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, fino ai suggestivi paesaggi dell’Arizona.

Spazio anche alla grande sfida de Il Borgo dei Borghi. Questa settimana tappa a Grado, in Friuli-Venezia Giulia, ultimo borgo in gara. Al termine della puntata si apriranno le votazioni sul sito www.rai.it/borgodeiborghi. Il vincitore sarà svelato nella puntata speciale in onda il 20 aprile in prima serata su Rai 3.

Kilimangiaro, conduttrice

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014 e quindi giunta quest’anno alla sua decima edizione consecutiva del programma. Raznovich, nata a Milano, per anni è stata veejay di Mtv, per poi passare prima a La 7 e poi a Rai 3, dove ha condotto anche Amore Criminale, Tatami e Macondo.

Kilimangiaro Rai 3, orario

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 17:15 alle 19:00.

Kilimangiaro Rai 3, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.