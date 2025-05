Per il Borgo dei Borghi si va in Abruzzo

Quali sono gli ospiti della puntata di oggi, domenica 23 febbraio 2025, di Kilimangiaro? Lo storico programma di Rai 3 continua a unire viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale nella domenica pomeriggio della terza rete Rai, con la guida di Camila Raznovich giunta, con questa, alla sua decima edizione. Un programma colonna del palinsesto di Rai 3, che riesce sempre ad affascinare, incuriosire ed informare il pubblico.

Kilimangiaro è un programma di Rai Cultura scritto da Camila Raznovich, Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Geri Morellini, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Fabio Roberti e Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. La regia è di Federica Costantini.

Kilimangiaro, ospiti oggi, 23 febbraio 2025

Ospite Massimo Sestini, pluripremiato fotografo, recentemente al centro di un’avventura estrema nel lago ghiacciato di Lavarone. Attraverso i suoi scatti spettacolari, sarà possibile esplorare luoghi e situazioni straordinarie immortalate nel corso della sua carriera in tutte le parti del mondo.

Con la geologa e vulcanologa Sabrina Mugnoz, si parlerà degli eventi sismici e vulcanici che stanno scuotendo il Mediterraneo in questi giorni, analizzandone cause e conseguenze. A seguire, un viaggio tra i ghiacci con l’esploratore e fotografo Niccolò Banfi, che racconterà la sua recente spedizione in Antartide a bordo di un veliero d’epoca. Ospite anche Simone Pieranni, giornalista di Choramedia, che dopo anni vissuti in Cina ha pubblicato un libro sull’Asia e sul suo futuro globale.

Kilimangiaro, i documentari di oggi, 23 febbraio 2025

Numerosi, come sempre, i filmati proposti, come quello di un tour mozzafiato dal Portogallo alla Giordania, dalla Polinesia al Guatemala fino a arrivare a Hong Kong. Non mancherà l’Italia, con il Borgo dei Borghi in Abruzzo alla scoperta di Penne.

Kilimangiaro, conduttrice

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014 e quindi giunta quest’anno alla sua decima edizione consecutiva del programma. Raznovich, nata a Milano, per anni è stata veejay di Mtv, per poi passare prima a La 7 e poi a Rai 3, dove ha condotto anche Amore Criminale, Tatami e Macondo.

Kilimangiaro Rai 3, orario

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 17:15 alle 19:00.

Kilimangiaro Rai 3, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.