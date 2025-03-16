Quali sono gli ospiti della puntata di oggi, domenica 16 marzo 2025, di Kilimangiaro? Lo storico programma di Rai 3 continua a unire viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale nella domenica pomeriggio della terza rete Rai, con la guida di Camila Raznovich giunta, con questa, alla sua decima edizione. Un programma colonna del palinsesto di Rai 3, che riesce sempre ad affascinare, incuriosire ed informare il pubblico.

Kilimangiaro è un programma di Rai Cultura scritto da Camila Raznovich, Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Geri Morellini, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Fabio Roberti e Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. La regia è di Federica Costantini.

Kilimangiaro, ospiti oggi, 16 marzo 2025

L’attore Antonio De Matteo, attualmente in onda con Mare Fuori, è ospite di Camila Raznovich per raccontare il suo viaggio in Etiopia. Si parlerà poi di spazio con Tommaso Ghidini, Capo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, che guiderà il pubblico alla scoperta delle più recenti innovazioni nel campo dell’esplorazione spaziale.

In collegamento da Istanbul, Guendalina Stabile, conosciuta sui social con il nome di Eleutha, condividerà la sua esperienza personale: dopo una carriera nel marketing, ha scelto di dedicarsi interamente ai viaggi, trasformando questa passione in una professione. In studio, tornerà il velista Giancarlo Pedote, reduce dalla partecipazione al “Vendée Globe”, una delle regate più difficili al mondo, che prevede il giro del globo in solitaria.

Kilimangiaro, i documentari di oggi, 16 marzo 2025

Molti i filmati realizzati dai film-maker di Kilimangiaro, che porteranno il pubblico alla scoperta di luoghi straordinari come Osaka, l’Oman, Gibilterra, il Brasile e le isole al largo della Thailandia. Non mancherà l’Italia con l’attesissimo appuntamento del “Borgo dei Borghi”: questa settimana si fa tappa a Vignanello, incantevole località del Lazio.

Kilimangiaro, conduttrice

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014 e quindi giunta quest’anno alla sua decima edizione consecutiva del programma. Raznovich, nata a Milano, per anni è stata veejay di Mtv, per poi passare prima a La 7 e poi a Rai 3, dove ha condotto anche Amore Criminale, Tatami e Macondo.

Kilimangiaro Rai 3, orario

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 17:15 alle 19:00.

Kilimangiaro Rai 3, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.