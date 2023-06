Concluso il ciclo di puntate pomeridiane in onda alla domenica, Kilimangiaro torna in tv con una serie di appuntamenti serali, sempre di domenica e sempre su Raitre. Kilimangiaro – Il viaggio che verrà è lo spin-off del programma che farà viaggiare il pubblico in ogni angolo del mondo. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, puntate

Prima puntata, 4 giugno 2023

La prima puntata propone una serie di documentari, dalla Polinesia alla Patagonia, dai Caraibi al deserto del Sahara. Tra gli ospiti, Pif, appena tornato da un viaggio in Australia, e Sabina Guzzanti, che parla di una Roma distopica.

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, quante puntate sono?

In tutto, le puntate del programma sono sei, in onda per altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 9 luglio.

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, quando va in onda?

Il programma va in onda da domenica 4 giugno 2023, alle 21:20, su Raitre, nella stessa in giornata in cui, in inverno, va in onda la versione pomeridiana del programma.

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, il programma

Anche questa versione in prima serata propone numerosi documentari provenienti da varie parti della Terra, ospitando in alcuni casi chi li ha realizzati. Spazio anche ai documentari italiani, curati da Maria Iodice. Novità del programma è il nuovo studio di via Mecenate a Milano in cui viene registrato, che ospita anche un pubblico composto da appassionati viaggiatori.

Kilimangiaro, la conduttrice

Il programma è condotto da Camila Raznovich, padrona di casa di Kilimangiaro dal 2014 e conduttrice anche dei vari spin-off andati in onda nel corso delle stagioni. Raznovich, nata a Milano, è diventata famosa come veejay di Mtv, per poi passare a La 7 ed infine a Raitre, dove ha anche condotto Tatami e Amore Criminale.

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, cast

Il cast fisso del programma è composto da personaggi che il pubblici di Kilimangiaro conosce molto bene. Nel corso delle puntate, infatti, si alternano il velista Giovanni Soldini l’alpinista Hervé Barmasse, il botanico Stefano Mancuso, l’astrofisico Luca Perri e l’apneista Umberto Pelizzari.

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, pubblico

La novità del programma è la presenza del pubblico in studio, composto da appassionati viaggiatori. Per fare parte del pubblico della trasmissione, bisogna inviare una mail a pubblico.kilimangiaro@gmail.com indicando nome, cognome e numero di telefono.

Kilimangiaro – Il viaggio che verrà su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Kilimangiaro – Il viaggio che verrà in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.