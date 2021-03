Lasciato l’incarico di corrispondente da Londra, Liliana Faccioli Pintozzi conquista una striscia quotidiana nel (tardo) prime time di Sky TG24: debutta infatti questa sera, 15 marzo 2021, Keyword, in onda dal lunedì al venerdì dalle 21.45 alle 22.10 sul canale 50 del DTT (e sui canali 100 e 500 del Bouquet Sky).

Come suggerisce il titolo, Keyword si propone di approfondire i fatti del giorno partendo dalla parola chiave che meglio li sintetizza e li contraddistingue. Una sfida anche solo cercare di diversificare la proposta in un (lungo) periodo storico in cui Pandemia, Covid, Vaccini, Contagi, Crisi sono le parole d’ordine, ma il taglio scelto può essere anche l’occasione per guardare un quotidiano che sembra sempre uguale a se stesso – tra momenti di apparente serenità e repentini peggioramenti – sotto punti di vista diversi, spesso fagocitati da una ricerca complusiva della notizia a effetto e del titolo fuorviante. E invece pandemia vuol dire anche lavoro, educazione, socialità, assistenza, cultura e tutto quello che è cambiato in questi 13 mesi: in pratica tutto.

La missione di Keyword, quindi, è quella di andare oltre il ‘fatto’ per comprenderne i vari aspetti e le sue conseguenze tra politica, cronaca, esteri ed economia avendo come linea guida la scelta della notizia principale ma quella che si ritiene abbia bisogno di essere compresa, assorbita, approfondita soprattutto per gli effetti che potrà avere sulla vita di ciascuno di noi. In studio con Liliana Faccioli Pintozzi esperti, commentatori ed esponenti delle istituzioni. E in chiusura di puntata una controcopertina che presenta ‘l’altro fatto’ della giornata, ovvero una notizia, un video, una foto altrettanto rilevante o che fa più discutere l’opinione pubblica per la sua importanza o la sua forza iconica. E non è facile scegliere solo ‘due’ fatti in una intera giornata di questi tempi convulsi e decisivi per il nostro futuro, immediato, prossimo e remoto.