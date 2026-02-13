Katie Holmes ricorda James Van Der Beek: “Il viaggio di un eroe” | I fan raccolgono 1.3 milioni di dollari

La morte di James Van Der Beek, protagonista della popolarissima serie Dawson’s Creek continua a suscitare profonda impressione nel cast e tra i fan che hanno avviato una sottoscrizione mondiale, anche Katie Holmes ha pubblicato un tribuito al collega e amico scomparso

La notizia della morte di James Van Der Beek, per quanto ormai attesa vista la sofferenza dell’attore che da tempo aveva raccontato la sua battaglia contro il cancro, è stata un vero shock per decine di colleghi del protagonista di Dawon’s Creek ma anche per milioni di fan del della serie in tutto il mondo.

La morte di James Van Der Beek

Katie Holmes, la popolarissima attrice che aveva iniziato la sua carriera adolescente proprio in Dawson’s Creek, ha condiviso una commovente lettera scritta a mano per ricordare il collega.

L’attrice, che interpretava Joey nella serie teen drama che ha definito un’epoca, ha pubblicato il tributo su Instagram indirizzandolo direttamente a Van Der Beek: “James, ho scritto poche parole con il cuore pesante – ha scritto a corredo di una immagine – c’è molto da elaborare. Sono così grata di aver condiviso un pezzo del viaggio di James. Un uomo amato. Kimberly, ti amiamo e saremo sempre qui per te e per i tuoi bellissimi bambini.”

Il tributo di Katie Holmes

Nella lettera, Holmes ha scritto: “Grazie. Condividere lo spazio con la tua immaginazione è sacro – respirare la stessa aria nella terra del far finta e fidarsi che i cuori dell’altro siano al sicuro nella loro espressione…”

L’attrice ha poi elogiato il “coraggio, compassione, altruismo, forza” di Van Der Beek, aggiungendo: “Un apprezzamento per la vita e l’azione intrapresa per vivere la vita con l’integrità che la vita è arte – creare un bellissimo matrimonio, sei figli amorevoli – il viaggio di un eroe.”

I due hanno recitato insieme nella serie creata da Kevin Williamson per sei stagioni, dal 1998 al 2003 prima che la carriera di Katie Holmes, oggi 47 anni, decollasse definitivamente con diversi film di grande successo: The Gift, Una teenager alla Casa Bianca, Batman Begins, prima del suo recente esordio alla regia.

La commozione del creatore della serie

Anche Kevin Williamson ha condiviso i suoi pensieri su Instagram: “Più volte oggi, dal profondo del cuore, ho cercato di trovare le parole per esprimere la bellissima brillantezza di James e cosa ha significato la sua presenza nella mia vita. Ma sono davvero a corto di parole. Dovrò confidare che un giorno quelle parole arriveranno.”

Si era speculato molto su una possibile storia d’amore tra Katie e James Van Der Beek all’epooca della serie. Ma i due amatissimi protagonisti di Dawson’s Creek sia nel pieno del loro enorme successo che dopo hanno sempre smentito. Quando James Van Der Beek affrontò enormi difficoltà economiche legate alla malattia e alle sue cure, fu proprio Katie Holmes a lanciare l’idea di una reunion che servisse alla raccolta di fondi destinati all’attore, alla moglie e ai loro sei figli.

I tributi del cast

Mary Margaret Humes, che interpretava la madre di Dawson, ha elogiato Van Der Beek sui social, scrivendo: “Hai combattuto una dura battaglia contro ogni probabilità con una forza e dignità così silenziose.” Busy Philipps, che interpretava Audrey nello show, ha anche scritto: “James Van Der Beek era un diamante grezzo, unico su un miliardo e mancherà per sempre e non so cos’altro dire. Sono solo così triste.”

Van Der Beek aveva condiviso la diagnosi di cancro intestinale nel novembre 2024 e nel 2025 aveva annunciato che stava vendendo cimeli per finanziare le cure. Una dichiarazione della sua famiglia ha condiviso che ha “affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia”.

Da quando è stato annunciato il decesso dell’attore, la sua famiglia ha raccolto oltre 1,3 milioni di dollari su GoFundMe per coprire “spese di vita essenziali, pagare bollette e sostenere l’istruzione dei bambini.”