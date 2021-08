Kabul è caduta nelle mani dei Talebani a pochissimi giorni dall’uscita delle truppe USA dall’Afghanistan. Come era facile prevedere, la capitale è stata rapidamente conquistata dalle truppe islamiche, come confermato anche dal ministero dell’Interno afghano, mentre l’ormai ex premier Ghani avrebbe, secondo diverse fonti, già lasciato il Paese. Una situazione drammatica per gli abitanti di Kabul e per l’intero Paese, ora ancor più in balia delle forze estremiste che sarebbero pronte a dichiarare la nascita dell’Emirato islamico dell’Afghanistan direttamente dal palazzo presidenziale della capitale, ormai occupato.

L’informazione italiana, dunque, decide di seguire gli sviluppi di quanto sta accadendo in Afghanistan in questa domenica 15 agosto 2021 e altri speciali seguiranno di certo nelle prossime ore.

Afghanistan, talebani a Kabul: speciali tv del 15 agosto 2021

La prospettiva scelta dagli speciali di Ferragosto su Kabul è quella dell’evacuazione degli stranieri – italiani in particolare – dalla Capitale e della fuga disperata degli abitanti.

I primi a prendere la linea sono i giornalisti di Tg2 Post con uno speciale in prima serata su Rai 2 dal titolo La caduta di Kabul, in onda dalle 21.00 alle 22.00 e condotto da Luca Moriconi. Ospiti in studio l’editorialista del Manifesto Alberto Negri e il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, mentre in collegamento sono previsti il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, e i corrispondenti da Pechino, Giovanna Botteri, e da New York, Antonio Di Bella.

In seconda serata la linea passa a Rai 1 con lo Speciale Tg1 in diretta Kabul anno zero, condotto da Paolo Di Giannantonio e in onda alle 23.25. Tra gli ospiti Rossella Miccio, presidente di Emergency, il generale Marco Bertolini, già comandante della Folgore in Afghanistan, e l’analista di Limes Dario Fabbri; in collegamento ancora Giovanna Botteri da Pechino e Antonio Di Bella da New York, cui si aggiungono Carmela Giglio da Istanbul e di Nico Piro da Mosca.