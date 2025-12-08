Kabir Bedi, che fine ha fatto lo storico Sandokan: età, il lutto, moglie e figli, dove vive, l’amicizia con Romina Power

Kabir Bedi è un attore indiano che è diventato famoso, anni fa, in Italia per il ruolo di Sandokan nell’omonima serie tv degli anni ’70. Originario di Lahore (Pakistan), è nato nel 1946 in una famiglia indiana di religione sikh. All’età di 10 anni ha trascorso tre mesi come monaco in Birmania e ha poi frequentato lo Sherwood College di Nainital, in India, e il St. Stephen’s College di Delhi. Dopo aver terminato gli studi, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Il primo debutto è avvenuto nel 1971, quando ha preso parte ai primi film hollywoodiani.

I primi passi e il successo

Dopo aver lavorato, per cinque anni, nel settore televisivo e cinematografico, Kabir Bedi ha raggiunto il successo mondiale grazie al regista Stefano Sollima. Quest’ultimo lo ha infatti scelto per interpretare il protagonista nella serie tv Sandokan, dove ha appunto interpretato il ruolo del pirata malese, che ha reso l’attore famoso in tutto il mondo. Nello stesso anno è inoltre stato in un altro progetto di successo, Il Corsaro Nero. Dopodiché Kabir si è trasferito a Los Angeles e ha lavorato con diverse produzioni internazionali come il film Belva di guerra. Negli anni ’90 è invece apparso nella famosa soap americana Beautiful, per poi tornare in Italia e affiancare Bud Spencer nella serie tv Noi siamo angeli.

Nel 2004, l’attore ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi come concorrente, e si è classificato al secondo posto. Poi c’è stata la partecipazione alla commedia A/R Andata + Ritorno e, nel 2017, alla quinta stagione della fiction di successo Un medico in famiglia. Nel 2017 Bedi è stato nel thriller fantascientifico The Broken Key, mentre nel 2022 è stato tra i protagonisti del reality Grande Fratello Vip.

La vita privata

Kabir Bedi ha avuto una storia d’amore importante con la modella indiana Protima Bedi. I due si sono sposati nel 1968 e dal loro matrimonio sono nati i due figli Pooja e Siddarth. La coppia ha però divorziato nel 1973 e l’attore ha in seguito avuto una relazione con una donna di nome Susan Humphreys, con cui ha pronunciato il fatidico sì nel 1979 e da cui ha avuto il figlio Adam. Nel 2006 è invece iniziato il legame amoroso con la produttrice Parveen Dusanj, che ha sposato nel 2016. L’attore indiano ha un ottimo legame con Romina Power, con cui realizza spesso progetti di beneficenza, come ha dimostrato la loro recente visita in India per supportare le iniziative della Care to Action. Kabir e la cantante sono apparsi insieme anche nel programma televisivo Verissimo, dove hanno parlato del loro sostegno a queste attività.