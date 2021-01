Dopo la clamorosa eliminazione della Roma in Coppa Italia ad opera dello Spezia di ieri, questa sera, mercoledì 20 gennaio 2021, allo Mapei Stadium va in scena Juventus-Napoli, la Supercoppa italiana (quest’anno, per motivi legati allo sponsor, si chiama PS5 Supercup) che vede contrapporsi la vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia. Dopo due edizioni consecutive in Arabia Saudita, Gedda prima, Riad dopo, il trofeo nato nel 1988 torna in Italia.

L’evento calcistico sarà trasmesso da 35 broadcaster in 150 paesi nel mondo. In Italia sarà Rai1 a proporla in esclusiva. Il calcio di inizio è fissato alle ore 21, con Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro in telecronaca. A bordocampo Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, che realizzeranno anche le interviste del pre e del post partita. Nello studio allestito allo stadio ci sarà il vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale, affiancato da due grandi ex, uno per parte: Claudio Marchisio, che già fa parte della squadra Rai per le partite della Nazionale, e la new entry Paolo Cannavaro, 240 presenze e 8 reti con la maglia del Napoli, prima di chiudere la carriera da calciatore proprio a Reggio Emilia, con i colori nero-verdi del Sassuolo.

Juventus-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming anche su Rai Play.

Juventus-Napoli, due novità

Juventus-Napoli coinciderà con una prima volta di natura tecnica. Infatti, per l’occasione sarà utilizzata una telecamera dinamica, ossia una innovativa tecnologia, introdotta da Lega Serie A, che permetterà di seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera lungo cavi posti sulla tribuna principale. Sarà un modo nuovo di raccontare una partita di calcio in Europa, con un’inquadratura spesso presente nei principali videogiochi di calcio (non a caso questa edizione si chiama PS5 Supercup). La telecamera, già usata in altre competizioni quali l’atletica leggera e la Formula 1, stasera verrà utilizzata in occasione di specifici replay.