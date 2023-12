Domani, venerdì 8 dicembre 2023, debutta in Serie A e nella tv italiana la body cam. Si tratta di una telecamera (simile a quella nell’immagine in evidenza) che sarà indossata dai calciatori della Juventus e che permetterà, dunque, al pubblico da casa di Dazn di godere di una angolazione inedita. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Juventus-Napoli, ecco la novità di Dazn

In occasione dell’anticipo della 15esima giornata del massimo campionato di calcio, Juventus-Napoli, per la prima volta il prepartita sarà raccontato in diretta in maniera immersiva, dal punto di vista dei calciatori (in Premier League è già avvenuto). In particolare, saranno i giocatori della squadra allenata da Allegri ad indossarla “per catturare i momenti del riscaldamento che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma di live streaming“, come si legge nel comunicato diffuso da Dazn. Il servizio di streaming continua sottolineando che trattasi di “un primo passo che apre le porte al futuro dell’intrattenimento sportivo rafforzando la collaborazione strategica tra DAZN, Lega Serie A e Club per portare sul campo della Serie A innovazione e spettacolarizzazione“.

Il primo esperimento risale alla scorsa stagione, ma fu circoscritto all’allenamento. Domani, invece, la body cam sarà attivata nella fase di riscaldamento dei calciatori bianconeri.

Questo espediente ha l’obiettivo di aumentare la spettacolarizzazione degli eventi sportivi, vissuti a livello globale in maniera frammentata da un sempre più alto numero di telespettatori. Come ha scritto in questi giorni il quotidiano La Repubblica, l’attenzione del pubblico per il calcio dura 35 minuti. Nelle ultime settimane Dazn ha lanciato FAN Zone, la live chat, dando la possibilità agli utenti di interagire tra di loro in tempo reale via app durante la partita. Il debutto di tale strumento è datato sabato 16 settembre in occasione del derby Inter-Milan.

Ricordiamo che per Juventus-Napoli Dazn replicherà l’esperimento della telecronaca a tre voci.