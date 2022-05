Questa sera Canale 5 trasmetterà in diretta esclusiva dallo stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia. Juventus-Inter inizierà alle ore 21.00, anche se il pre-partita (visibile solo sul sito di Sport Mediaset e su Mediaset Infinity) comincerà alle 19.45.

A curare la telecronaca sarà la coppia formata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin; inviati nella Capitale per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio saranno Alessio Conti, Gianni Balzarini, Marco Barzaghi, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Lo studio pre-partita – come detto in onda in streaming e non su Canale 5 dove evidentemente non si può proprio rinunciare a Striscia la notizia, neanche in versione Striscia la notizina – sarà affidato a Monica Bertini con ospiti gli ex calciatori Riccardo Ferri e Alessio Tacchinardi e il giornalista Mino Taveri. Per tutti i casi da moviola nel post partita, in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, sarà interpellato l’ex arbitro Graziano Cesari.

Da segnalare che Juventus-Inter su Mediaset Infinity potrà essere vista anche con il commento dei The Jackal (sono anche qui, incredibile)

La finale di Coppa Italia (esclusiva Mediaset anche nelle prossime due edizioni) arriva, come consuetudine, nel momento clou della stagione, con il campionato di Serie A agli sgoccioli finali. Nel prossimo weekend, infatti, andrà in scena il penultimo turno, con l’Inter che si gioca lo scudetto insieme al Milan (attualmente in vantaggio di due punti sui cugini). Per i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, invece, la gara di questa sera rappresenta di fatto l’ultima occasione per salvare l’annata. In caso di sconfitta, la Signora resterebbe a bocca asciutta in termini di trofei.

Ricordiamo, infine, che il grande calcio in chiaro tornerà nelle prossime settimane con le finali di Champions (sabato 28 maggio su Canale 5), Europa (mercoledì 18 maggio su Tv8) e Conference League. In quest’ultimo caso, in campo ci sarà un’italiana, ossia la Roma di José Mourinho, che sfiderà il Feyenoord a Tirana, con diretta su Tv8 (oltre che su Sky) fissata per mercoledì 25 maggio.