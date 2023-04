Sabato scorso, dopo la pausa per le Nazionali, è ripartito il campionato di calcio, con la 28esima giornata (si è conclusa ieri) che ha inaugurato un mese di aprile particolarmente intenso dal punto di vista del calendario. Non a caso già questa sera, martedì 4 aprile 2023, torna in campo la Coppa Italia. In particolare, è in programma Juventus-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali.

Il derby d’Italia sarà proposto in diretta in esclusiva su Canale 5 (e in live streaming su Mediaset Infinity), con calcio di inizio alle ore 21.00. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin, con Angiolo Radice e Gianni Balzarini inviati all’Allianz Stadium di Torino. Il post-partita sarà condotto, sempre su Canale 5, da Monica Bertini. In studio, con lei, Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Ciccio Graziani e, per i casi da moviola, Graziano Cesari. Niente pre-partita, visto che, come consuetudine della parti di Canale 5, dopo il Tg5 andrà regolarmente in onda Striscia la notizia, anche se in versione breve col titolo Striscina la notizina.

Da segnalare che domani, mercoledì 5 aprile 2023, è in programma l’altra semifinale di Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina, anch’essa proposta in diretta sulla rete ammiraglia di Mediaset. Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 26 e giovedì 27 aprile e saranno trasmesse live su Canale 5.

Juventus-Inter: come arrivano le squadre

Umori opposti nelle due squadre che si affronteranno stasera. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, mentre i nerazzurri, campioni uscenti della Coppa Italia (in finale superarono proprio la Signora), nelle ultime tre uscite in Serie A hanno sempre perso. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono impegnati in una per nulla semplice rincorsa della zona Champions League, dopo la penalizzazione di 15 punti che li ha fatti scivolare in classifica, mentre la compagine allenata da Simone Inzaghi, il cui futuro sulla panchina dell’Inter, appare in bilico, si ritrova al quarto posto, a cinque distanze dalla Lazio e una dal Milan.