Questa sera, martedì 9 febbraio 2021, all’Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Inter, partita valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Calcio di inizio in programma alle ore 20.45, ma il collegamento per il pre-gara sarà a partire dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1.

La telecronaca di Juventus-Inter sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Tardelli nel presentation studio e Paolo Paganini a bordocampo.

Si parte dal 2-1 per i bianconeri maturato 7 giorni fa allo stadio San Siro di Milan, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. La squadra di Antonio Conte per passare deve vincere con due reti di scarto, oppure con una sola rete di differenza, ma segnando almeno tre gol.

Ricordiamo che in caso di 2-1 a favore dell’Inter si va ai tempi supplementari; e che se il risultato non dovesse cambiare dopo i 120 minuti, si va ai calci di rigore dove si decide tutto.

La partita sarà arbitrata dal signor Mariani di Aprilia, con assistenti Bindoni e Paganessi, mentre il quarto uomo sarà Chiffi. Al Var ci sarà Valeri, coadiuvato da Giallatini.

La vincente di Juventus-Inter giocherà in finale contro una tra Atalanta e Napoli, in campo domani, sempre con diretta su Rai1 (in quel caso si parte dal pareggio a reti inviolate dell’andata, 0-0).

Il post partita di Juve-Inter andrà in onda su Raisport+HD (canale 57 del digitale) con la conduzione di Marco Lollobrigida; in studio ci saranno Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi.

Ricordiamo che dopo gli impegni infrasettimanali di Coppa Italia, il calcio tornerà protagonista nel weekend con la 22esima giornata di Serie A. Si partirà venerdì con l’anticipo Bologna-Benevent.