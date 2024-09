Jury, Danilo e Andrea: chi sono i tre nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di martedì 24 settembre 2024 di ‘Uomini e Donne’, Maria De Filippi ha fatto sedere, a centro studio, tre nuovi cavalieri del trono over, desiderosi di approfondire la conoscenza con una delle dame del parterre femminile. Si chiamano Jury, Danilo e Andrea.

Conosciamoli meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Juri del trono over di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Al momento non si conosce il cognome dell’uomo, né se abbia Instagram o altri social: “Io sono Yuri, ho 38 anni e sono un amante del vintage. Non mi piace il calcio, mi piacciono gli sport d’acqua. No so come sarà il mio percorso qua, ma sarò il più sincero e trasparente possibile perché non voglio prendere in giro nessuno. Se uscirò con una persona da qui, vorrà dire che avrò trovato ciò che cercavo. Non sono divorziato, non sono mai stato sposato, non ho figli e sono single ormai da un anno”

Chi è Danilo del trono over di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

La presentazione del protagonista del dating show di Canale 5 scatena l’interesse di Tina: “Mi chiamo Danilo, vengo da Napoli, ho 46 anni e sono un comandante di mega yacht. Vivo in giro per il mondo e recentemente ho deciso di darmi una calmata. Ho due figli con due donne diverse. Una volta mi sono sposato e una volta ho convissuto. Non ho più avuto storie sia per il lavoro sia perché le donne, scoprendo il mio lavoro, non si fidano”. Al momento, non si conosce il nome del suo account Instagram.

Chi è Andrea del trono over di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non abbiamo info dettagliate sull’ultimo cavaliere per quanto riguarda l’età o la presenza su Instagram: “Lavoro in gioielleria, dipingo e ho aperto un agriturismo in Toscana. Ho aperto da due mesi e sono soddisfatto di questa cosa. Ho un figlio di sette anni e la mia relazione è finita da un anno. Ho voglia di trovare una persona che abbia voglia di restare perché le cose si vedono nel tempo ed oggi non c’è più la voglia di lottare. Sono una persona sincera, dinamica, amo viaggiare da solo. Odio i tradimenti e per me la donna dev’essere un valore aggiunto altrimenti preferisco stare da solo”.