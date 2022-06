Una programmazione in fotocopia, nella stessa sera. E’ accaduto mercoledì e a proporre la medesima offerta sono state Italia 1 e Sky Cinema. A causare l’incidente è l’imminente uscita nelle sale italiane di Jurassic World – Il Dominio, sesto capitolo della saga giurassica cominciata nel 1993 con il capolavoro firmato da Steven Spielberg.

Ecco allora la decisione di Sky Cinema Collection (303) di trasformarsi fino al 10 giugno in Sky Cinema Jurassic World, canale tematico chiamato a riproporre i cinque precedenti episodi del franchise. Così facendo, è successo che alle 21.15 prendesse il via Jurassic Park e, a seguire, Il Mondo Perduto. Una scelta identica a quella della rete Mediaset, partita col primissimo film alle 21.20, a cui si è agganciato il sequel alle 23.50.

Le uniche differenze sono state riscontrate sul fronte della durata, allungatasi di circa mezz’ora sul canale in chiaro a causa degli spot, al contrario assenti sulla pay-tv.

L’imprevisto si sarebbe potuto evitare se solo Sky avesse optato per un rimescolamento dei titoli. Ad ogni modo, la coincidenza è stata rilevata unicamente dagli abbonati al pacchetto satellitare, che hanno potuto assistere da vicino alla curiosa ripetizione.

Una strategia che, con altissima probabilità, ha penalizzato proprio Sky. In questi casi, infatti, a prevalere è il fascino del rito collettivo, dell’evento commentato in contemporanea e con il maggior numero di persone possibili. Tuttavia, per arrivare a fare ciò è necessario che l’appuntamento sia fruibile dalla massa. E la massa, c’è da scommettere, era sintonizzata più su Italia 1 che su un canale tematico di Sky. Nonostante la grana delle interruzioni pubblicitarie.