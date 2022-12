Domenica pomeriggio a partire dalle ore 15:50 su Rai1 andrà in onda la finale dello Junior Eurovision song contest 2022 giunto alla sua ventesima edizione. Teatro dell’evento, come noto, sarà l’Arena Demircian di Erevan, in Armenia, ma la Rai ha previsto uno studio da dove Francesca Fialdini e Mario Acampa commenteranno questa ventesima finale della versione kids dell’Eurovision song contest.

Per il nostro paese gareggerà come è noto la giovane Chanel Dilecta con il brano “Bla bla bla” di Marco Iardella, Carmine Spera, Fabrizio Palaferri e Angela Senatore. Dagli studi romani Frizzi, già Dear, precisamente proprio dallo studio da dove si realizza Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini e Mario Acampa accompagneranno per mano il pubblico di Rai1 in questo evento musicale che per la prima volta conquista le telecamere della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

C’è una novità rispetto a quanto annunciato fino ad ora e che riguarda gli ospiti che saranno presenti nello studio romano della Rai da dove Fialdini e Acampa condurranno il programma. E’ prevista infatti la presenza di due persone, due donne, molto vicine ad eventi di questo genere, avendo avuto a che fare con l’Eurovision song contest, allora chiamato Eurofestival. Ospiti per commentare con Francesca Fialdini e Mario Acampa il Junior Eurovision song contest 2022 Rosanna Vaudetti e Gigliola Cinquetti.

Rosanna Vaudetti ha curato per anni la telecronaca dell’Eurofestival per Rai2 nella seconda serata del sabato e ha condotto anche un altro evento dell’Eurovisione, ovvero Giochi senza frontiere, mentre Gigliola Cinquetti come è noto ha vinto l’Eurofestival nel 1966 con il brano “Non è l’età” e ha condotto l’edizione romana dell’Eurovision nel 1991 insieme a Toto Cutugno, quest’ultimo che aveva vinto la manifestazione l’anno prima. Nel corso del programma è prevista la partecipazione, in collegamento, del gruppo torinese degli Eugenio in Via di Gioia.

Appuntamento dunque per la finalissima dello Junior Eurovision song contest 2022 domenica pomeriggio su Rai1 dalle ore 15:50 in diretta dagli studi romani Frizzi e in collegamento con l’Arena Demircian di Erevan in Armenia con Francesca Fialdini, Mario Acampa e con la partecipazione di Rosanna Vaudetti, Gigliola Cinquetti e gli Eugenio in Via di Gioia.