Juliana Moreira: età, l’intervento per la riduzione del seno, marito e figli, dove vive

Juliana Moreira, volto Mediaset da diversi anni, è noto al pubblico come conduttrice e showgirl: oggi è alla conduzione di Paperissima Sprint dov’è affiancata da Vittorio Brumotti. Entrambi hanno conquistato la popolarità in tv grazie a Antonio Ricci ,che gli ha riservato diversi spazi. Classe 1982 Juliana è nata in Brasile da una famiglia semplice. A soli 12 anni ha perso la mamma ed è cresciuta praticamente sola con il padre. Non ancora maggiorenne ha lavorato nella farmacia della sua madrina Fatima. Si è diplomata all’Escola Leonor Mendes de Barros e subito dopo ha incominciato la sua carriera da modella, che le ha aperto le porte della tv.

Sin da piccola ha studiato danza e si è appassionata a diversi generi di ballo che le hanno permesso di formarsi come artista. Nonostante il successo ottenuto in Brasile nel 2005 Juliana ha deciso di lasciare il suo paese per venire a vivere in Italia e lo ha fatto non per motivi di lavoro, ma per amore. All’epoca era legata all’imprenditore Giuseppe Zega, storia che si è conclusa due anni dopo. Grazie al suo talento e bellezza la showgirl ha cominciato a lavorare in tv, senza mai lasciare il mondo della moda. Nel 2007 conosce Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia e fra i due è subito amore. Nel 2011 nasce Lua Sophie e nel 2016 Sol Gabriel. L’anno dopo la coppia pronuncia il fatidico si si giura amore eterno.

Dopo tanti anni insieme i due sono innamorati come il primo giorno e non sono mai stati protagonisti del gossip. Il loro amore infatti è consolidato e ammirato da tutti. In diverse occasioni Juliana ha raccontato di aver denunciato l’ex fidanzato per essersi rivolto a lei in modo minaccioso quando la loro relazione era già finita. E’ stata anche aggredita in un locale mentre era con Stoppa. La showgirl è passata alle vie legali e Zega è stato condannato a pagare le spese processuali e un risarcimento.

Juliana Morera, carriera dalla moda alla tv

La showgirl brasiliana ha conquistato la visibilità nella tv brasiliana, quando giovanissima ha debuttato in diversi programmi. Nel frattempo ha continuato a lavorare come modella e le due carriere sono andate di pari passo. Poi all’apice del successo nel suo paese ha scelto di venire in Italia per amore e qui è stata notata da direttrice dell’ufficio casting di Mediaset Gianna Tani che le ha fatto diversi provini. In seguito è stata convocata d’Antonio Ricci: il regista le ha affidato diversi format.

Da quel momento la sua affermazione in tv è stata in ascesa. Oggi è alla guida di Paperissima Sprint, compito che condivide con Brumotti. I due hanno un particolare feeling professionale e insieme piacciono al pubblico. Juliana è caratterialmente vivace e sorridente e il suo entusiasmo è contagioso. Forma fisica perfetta, Juliana è una donna bellissima: qualità che l’ha aiutata ad emergere soprattutto nella moda.

L’operazione per ridurre il seno: ecco perché l’ha fatta

Diversamente da molte sue colleghe Juliana Moreira si è sottoposta ad un’operazione per ridurre il seno. La showgirl brasiliana ha rivelato di averlo fatto perché dopo le gravidanze il seno era cresciuto troppo e il peso le causava dei dolori alla schiena. Inoltre per evitare futuri traumi ha preferito intervenire immediatamente. Una decisione di cui non si è mai pentita e da cui ha trovato più di un giovamento.

Lo scorso anno Juliana è stata ospite de L’Isola dei Famosi per sostenere il marito Edoardo Stoppa che era tra i concorrenti. I due hanno confermato pubblicamente di amarsi in modo incondizionato e di non potere fare a meno l’uno dell’altra. Il loro incontro in Honduras ha commosso il pubblico.