Juan Darthes de ‘il Mondo di Patty’ condannato a 6 anni per stupro della collega Thelma Fardin

C’è una vicenda balzata alla cronaca che ha dell’agghiacciante. Coinvolge due nomi che a qualcuno potrebbe dire qualcosa, l’una è Thelma Fardin e l’altro è l’argentino-brasiliano Juan Darthes. Se non li conoscete, sappiate che entrambi hanno fatto parte di una serie teen molto popolare in Argentina (dov’è stata prodotta), in Brasile, Spagna e pure qui da noi nei primi anni 2000, Il mondo di Patty (originariamente intitolato Patito Feo), portato alla ribalta da Disney Channel e Italia 1. Lei interpretava Giusy Beltran, mentre lui era Leandro.

Caso Juan Darthes – Thelma Fardin: cosa è successo

Accade che Juan Darthes è stato condannato da un tribunale brasiliano a sei anni di carcere per abusi sulla Fardin. I fatti sarebbero avvenuti in Nicaragua e risalirebbero al 2009, al termine di una tournée alla quale avevano lavorato insieme. Lei allora aveva 16 anni, mentre lui 44. Nel 2018, era stata Thelma a denunciare il fatto, ma Darthes non solo aveva negato, ma tentò persino di ribaltare l’accusa affermando che in realtà sarebbe stata lei ad abusare di lui, minacciando il suicidio in caso di condanna.

Il processo dunque venne ufficialmente avviato nel 2021, a 3 anni di distanza dalla prima accusa. Per attendere una svolta nel caso si son dovuti attendere altri due anni. Nel maggio 2023 l’attore era stato assolto in primo grado, ma la Fardin ha fatto ricorso e il Tribunale di San Paolo lo ha accettato, di fatto ribaltando la sentenza e concludendo un caso durato 6 anni.

Thelma Fardin: “Questo è un messaggio di speranza per chi ha subìto violenza”

“Non ho mai cercato vendetta, volevo dare giustizia e riparo a quella ragazza che ero – dice l’attrice, oggi 31enne, sui social – Volevo poter guardare i miei figli negli occhi e dire loro che ho fatto tutto il possibile per rendere il mondo in cui li ho portati un mondo più giusto. Oggi questo è un messaggio di speranza per tutte le persone che hanno subito e subiscono violenze. È la speranza che possa arrivare giustizia.

La giustizia la costruiamo insieme – prosegue –per questo è fondamentale che se qualcuno ti racconta la sua storia, il suo dolore, non lo giudichi, non lo ritieni responsabile. Abbiamo bisogno di empatia e amore per consentire a più persone di parlare. I pregiudizi hanno sempre riguardato le vittime, mentre il giudizio dovrebbe riguardare solo i carnefici. La giustizia spesso non è riparatrice, ed è per questo che deve esserlo il tessuto sociale” ha concluso.

Thelma Fardin e Juan Darthes in Il mondo di Patty

Navigando per YouTube è facile imbattersi in tanti video di Patito Feo, tra questi vi mostriamo una scena in cui i due attori, protagonisti di questa vicenda, hanno recitato insieme.