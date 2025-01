Tutte le volte di Jovanotti a Sanremo

Dopo il nuovo annuncio di Carlo Conti al Tg1, in cui ha svelato il nome di Jovanotti come primo ospite di Sanremo 2025, è il momento di fare un salto nel tempo. Uno di quelli che uno spicchio di storia del Festival te lo racconta, uno di quelli che passa per la fine di un’era, ne intreccia una seconda e approda ai giorni nostri.

Quante volte Jovanotti è stato a Sanremo?

Quante volte abbiamo visto Jovanotti sul palco dell’Ariston? Se comprendiamo anche la futura ospitata, il contatore segna il numero 5.

Una sola da artista in gara e quattro da ospite, mentre due sono le presenze come autore di un brano in gara.

1989

Anno di rivoluzioni, anno di rivelazioni. Un giovane Lorenzo Cherubini, già sulla cresta dell’onda del successo, approda al Teatro Ariston di Sanremo per la sua prima e unica volta da artista in gara in una vera edizione straordinaria del Festival. La conduzione disastrata dei figli di, il capolavoro di Mia Martini “Almeno tu nell’universo“, de “Il babà è una cosa seria” di una Marisa Laurito. In quell’anno la vittoria andò alla coppia Oxa-Leali con l’indimenticata “Ti lascerò”, mentre tra le Nuove proposte vince Paola Turci con Bambini.

Jovanotti porta in gara Vasco, è il singolo di lancio dell’album La mia moto. E’ firmato dallo stesso Jova con Claudio Cecchetto (un nome, una garanzia) e Luca Cerosimo. Giungerà al quinto posto della kermesse, ma le classifiche, i rimandi storici – fra teche e amanti della storia del Festival – evidenzieranno il successo, tanto da renderlo un brano cult nella sua discografia.

2000

A distanza di ben 11 anni, è il secondo Festival condotto da Fabio Fazio a riaccogliere Jovanotti al Festival, ma da ospite. Con Carlinos Brown, presentò l’inedito Cancella il debito, pezzo in cui il cantante di Cortona inneggiava alla cancellazione del debito estero dei paesi del sud del mondo. La canzone riuscì ad avere un eco tale che, due giorni dopo, Lorenzo, insieme a Bono Vox, furono dall’allora Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, proprio per discutere dei temi trattati nel testo del brano.

La 50° edizione del Festival fu vinta dagli Avion Travel con Sentimento, per le nuove proposte Jenny B vinse con Semplice sai.

2008

La 58° edizione del Festival di Sanremo (non brillante fronte ascolti) è – ad ora – l’ultima condotta dal nostro Pippo Baudo. Con lui, alla co-conduzione c’era Bianca Guaccero. Nella sezione Big vincono Giò di Tonno e Lola Ponce con “Colpo di fulmine“, mentre i giovani Sonohra conquistano con “L’amore“. Lorenzo arrivò in piena promozione del suo album Safari, uscito nello stesso anno. Cantò Fango e A te, con Ben Harper alla slide guitar.

(Nel 2009 è tra gli autori di Più sole, brano di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista).

2022

E’ il terzo Sanremo di Amadeus. Quello dei “Brividi” di Mahmood e Blanco alla vittoria, del “Ciao Ciao” de La rappresentante di lista e del Sess0 occasionale di Tananai che gli spalancò le porte del successo a livello popolare. Nello stesso anno in cui è autore di “Apri tutte le porte” (brano che – sorprendentemente – non solo riportò in gara a Sanremo Gianni Morandi, ma gli fece riassaporare l’emozione del podio prendendosi il terzo posto), Jovanotti diventa persino ospite in due vesti diverse e in due momenti diversi.

Fu protagonista di un momento di spettacolo con Amadeus, ha declamato la poesia ‘Bello Mondo‘ di Mariangela Gualtieri e nella serata cover duettò proprio insieme a Gianni Morandi in “Occhi di ragazza“, “Un mondo d’amore“, “Ragazzo fortunato” e “Penso positivo” trionfando nella gara cover.

2025

A (soli) tre anni di distanza, quindi, il quarto festival di Carlo Conti potrà contare sul ritorno di Jovanotti nella prima serata di martedì 11 febbraio. Come si animerà la sua presenza sul palco? Presenterà qualche brano tratto dal suo nuovo album?