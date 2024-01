Mourinho esonerato. E Sky perde il testimonial delle coppe europee

Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma. La notizia dell’esonero è arrivata nella prima mattinata di martedì e ha lasciato di stucco i tifosi giallorossi. Un epilogo inatteso, anche se le due sconfitte nel derby in Coppa Italia e col Milan avevano messo in evidenza chiare crepe nel rapporto tra il mister portoghese e la società.

L’addio di Mourinho, però, non resta nei confini calcistici, dal momento che lo Special One era – ed è tuttora – il testimonial di Sky per la Champions League, l’Europa League e la Conference League, competizioni tutte trasmesse dalla tv satellitare.

Nello spot c’è Mourinho che mette in mostra i tre trofei europei: “Vi presento i pezzi più pregiati della stagione. Io le ho collezionate tutte, ora questi capolavori sono tutti per voi. Così non restate con zeru tituli”.

Un promo di fatto divenuto inutilizzabile e anche un po’ malaugurante, perché Mourinho terminerà la stagione proprio con zero trofei all’attivo. La Roma, invece, ad oggi è ancora in corsa per l’Europa League, che sfiorò la passata stagione perdendo solo ai rigori in finale contro il Siviglia.

Va detto che Mourinho fu già vicino all’addio a settembre, in seguito al pessimo avvio di campionato. Un pericolo scampato che avrebbe azzerato in partenza la campagna promozionale.

Il precedente

Un precedente simile si verificò nel 2021. All’epoca la scelta di Sky era caduta su Antonio Conte, che aveva da poco lasciato l’Inter. La comunicazione arrivò in pompa magna: “Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio moderno sarà special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, in una carriera costellata d’imprese e successi in tutti i contesti che l’hanno visto protagonista, prima da calciatore e poi in panchina”.

Un’avventura interrotta dopo nemmeno due mesi, dato che il 2 novembre 2021 Conte firmò con il Tottenham.

Evidentemente certi matrimoni non s’hanno da fare…