Jonas Pepe: età, lavoro e studi, vita privata, profilo Instagram. Tutto sul concorrente del Grande Fratello

Tra i protagonisti dell’edizione in corso de Il Grande Fratello c’è Matteo Jonas Pepe, ragazzo intraprendente che sin dall’ingresso nella casa si è fatto notare. Origini romane, Pepe è nato nel 2001 ed un ragazzo che vanta alcune esperienze nel mondo della moda. E’ entrato nella casa più spiata d’Italia per far conoscere il suo lato più autentico: ha un carattere sensibile, ma anche istintivo e non nasconde la sua forte personalità caratterizzata da diversi aspetti. Iscritto alla facoltà di scienze politiche, Jonas è un ragazzo dinamico che punta a realizzarsi da più punti di vista. Si è posto diversi obiettivi ed è determinato a raggiungerli.

Nonostante la giovane età ha già vissuto in Cina per un periodo, un’esperienza che l’ha formato sia professionalmente che come persona. E’ tornato in Italia per concludere gli studi, e nel frattempo ha posato per diversi marchi di moda maschile come Guess e Nomination. Inoltre si è cimentato anche nelle vesti d’attore, oltre a partecipare ad alcuni spot tv ha preso parte al film “Domani interrogo” di Umberto Carteni. Fisico atletico e espressione perfetta per l’obiettivo, Jonas ha anche diversi interessi: come la lettura, la passione per i viaggi, e la scrittura.

Segno zodiacale Leone, il gieffino è anche un esperto di arti marziali, disciplina che ama particolarmente. Si definisce un sensibile, ma anche estremo e non nega di essere competitivo. Tutte caratteristiche che ha manifestato sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello. Ufficialmente vive a Roma, anche se non ci sono informazioni certe in merito ed è molto dedito al suo profilo Instagram, dove ha molti followers.

Jonas Pepe, profilo Instagram dal vasto seguito

Jonas Pepe è consapevole che i profili social sono la vetrina giusta per conquistare la popolarità. Il suo account Instagram ha un vasto seguito ed è aggiornato in modo quasi quotidiano. Ci sono diversi scatti che lo ritraggono al lavoro, ma anche foto della sua vita privata: momenti dei suoi viaggi e con gli amici. La sua voglia di apparire è percepibile e questo gli ha fatto conquistare anche l’accesso nella casa più spiata d’Italia.

Ufficialmente il gieffino non è fidanzato, ma non è escluso che nella casa trovi la persona adatta a lui. Nonostante un temperamento per molti sopra le righe Jonas è un ragazzo di famiglia è infatti molto legato alla madre Grazia e ai fratelli, Jonas ama il mare e in particolare l’Isola del Giglio dove ha trascorso diverse estati, la mamma è originaria del luogo.

Simona Ventura fiera del suo Grande Fratello

Nonostante gli ascolti non eccellenti, Simona Ventura è soddisfatta del suo Grande Fratello. Sin dall’inizio sapeva che non sarebbe stato facile convincere il pubblico, del resto sono state apportate tantissime novità rispetto all’ultime edizioni. La conduttrice crede nel cast di nip: “È diverso, gli sconosciuti forse hanno meno malizie, sono meno abituati alle telecamere. Questo è un cast molto forte, con personaggi che hanno storie importanti alle spalle, belle da raccontare.”

Ha poi concluso: “Li definisco salmoni controcorrente, perché sono tutte persone che non hanno seguito la scia, la via più facile, non si sono adagiate nella comfort zone. Sarà un Grande Fratello molto leggero, divertente”.