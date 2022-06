Una vicenda sotto la lente d’ingrandimento in questi giorni è sicuramente il processo che vede coinvolti l’attore Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard. Il caso giudiziario ha avuto un crescendo d’attenzione mediatica nelle ultime settimane, ma perché se ne parla così tanto?

Come spiegato dalla nostra Giorgia Iovane tempo fa in un articolo dedicato al prodotto confezionato per Discovery dal titolo Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo, tutto parte da una denuncia di per diffamazione depositata dall’ex pirata dei Caraibi nei confronti della Heard, motivo: averlo accusato di maltrattamenti e abusi domestici nell’arco della loro storia (dal 2011 al 2015, matrimonio compreso durato poco più di un anno) in un articolo del Washington Post del 2018 pur senza mai fare il suo nome affermò:

Due anni fa sono diventata una figura pubblica che rappresentava la violenza domestica, e ho sentito tutta la forza della collera della società nei confronti delle donne che non restano in silenzio e parlano.

Poco meno di due mesi fa, nel cuore di un processo seguito per intero in diretta tv dal canale Law & Crime Network, Depp si è difeso in tribunale dicendo: “Non ho mai picchiato Amber Heard, né ho mai picchiato nessuna donna in vita mia. Ci sono stati sicuramente litigi, ma non sono mai arrivato al punto di colpirla in alcun modo“.

Depp chiede un risarcimento danni pari a 50 milioni di dollari per danno d’immagine e contratti stracciati mentre lei ne ha richiesti il doppio dopo che un ex avvocato dell’attore ha ritenuto le accuse di Amber Heard “una invenzione“.

Giunti al 31 maggio 2022, la storia sarebbe vicina al suo epilogo, infatti la sentenza dei 7 membri della corte (la cui identità rimarrà segreta per un anno) potrebbe arrivare o nelle prossime ore o al più tardi nel giro dei prossimi giorni, questo perché dovranno essere riprese in mano le testimonianze registrate in 6 settimane. Non si tratta di briciole, bensì di materiale audio, video e una quantità importante di messaggi sms.

In attesa del verdetto che potrebbe accertare la ragione ad uno dei due tra Depp e Amber, o ad entrambi o a nessuno dei due, l’effetto reality ha scatenato un movimentato vox populi che vede una larga fazione di appassionati a favore dell’attore come testimoniano le immagini trasmesse dai network americani dall’esterno del tribunale di Fairfax (vicino Washington), luogo fulcro delle deposizioni di queste settimane.

I social non sono da meno, in vetta alle tendenze twitter nella serata di martedì 31 c’è il nome di Johnny Depp.