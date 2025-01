Stasera su Italia 1 appuntamento con “John Wick 2“, pellicola del 2017 diretta da Chad Stahelski e sequel di John Wick (uscito qualche anno prima, nel 2014). Il film è interpretato da Keanu Reeves insieme a Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, Lance Reddick, Peter Stormare, Bridget Moynahan, Franco Nero, John Leguizamo e Ian McShane.

John Wick Capitolo 2, trama e curiosità sul film

Nel film, il killer in pensione John Wick è costretto a tornare alla sua vecchia vita per onorare un giuramento di sangue fatto al boss del crimine Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio). L’uomo gli ricorda di averlo aiutato a portare a termine il suo “compito impossibile”, che gli ha permesso di andare in pensione e sposare Helen. E ora pretende, da parte sua, a ripagare i favori passati. Santino chiede a John di eliminare la sorella Gianna per conquistare il suo posto alla Gran Tavola. John, inizialmente, si rifiuta ma è costretto ad accettare per assolvere il pegno che ha nei confronti del camorrista.

Quasi il 95% delle acrobazie del film sono state eseguite dallo stesso Keanu Reeves. Le uniche acrobazie che non ha fatto sono quelle in cui John Wick viene investito da un’auto e quella in cui cade dalle scale durante la lotta con Cassian (Common).

Per prepararsi al ruolo, Keanu Reeves si è allenato per tre mesi. Il suo addestramento comprendeva judo, jiu-jitsu brasiliano, tiro al bersaglio e guida. Fu un allievo modello. Gli istruttori commentarono che, al termine del suo addestramento, Reeves avrebbe potuto facilmente addestrare loro e che i suoi punteggi di competenza erano migliori di quelli della maggior parte dei soldati professionisti più esperti.

Questo sequel ha incassato il doppio del primo capitolo di John Wick (2014).

Nonostante il numero di uccisioni e sparatorie in pubblico, non si vedono poliziotti in tutto il film, a parte Jimmy, che era l’unico agente nel primo episodio. Tuttavia, durante una delle scene ambientate a Roma, si possono chiaramente sentire delle sirene in sottofondo che fanno intuire che gli agenti stanno arrivando…

Il titolo del film non compare prima del minuto 14 circa dall’inizio della pellicola.

Le azioni di John Wick nel primo film potrebbero essere state motivate dal suo amore per un adorabile cucciolo di cane, ma nella vita reale Reeves ha goduto di un rapporto più stretto con il cane presente nel sequel. L’attore ha rivelato a MTV di aver stretto un legame con Burton, il pitbull che nel film interpreta Bubba, dandogli regolarmente da mangiare, portandolo a spasso e in generale rilassandosi, nel tentativo di far sembrare la loro relazione reale sullo schermo.

John Wick ha eliminato ben 299 persone nel corso della trilogia originale di film. È più di Michael Myers nella saga di Halloween e di Jason Voorhees nei film di Venerdì 13.

Come finisce John Wick 2?

Attenzione spoiler:

John rintraccia Santino e, dopo un momento di dubbio, decide di ucciderlo nonostante sappia le possibile conseguenze. L’assassino va incontro al suo destino, pensando di essere ucciso all’istante. Ma Winston gli rivela che gli darà un’ora di tempo per scappare, in modo da onorare la loro lunga amicizia di vecchia data. John, ferito dai combattimenti, inizia a scappare, circondato dagli assassini di New York che controllano sul proprio telefono la cifra della sua taglia. Un finale aperto al successivo capitolo di John Wick, nel quale vedremo John in fuga.