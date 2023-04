Su Netflix è disponibile dal 2022 Psychosexual, uno show di Joel Kim Booster, attore, comico, sceneggiatore e doppiatore statunitense.

Ciò che rende molto interessante lo stand up comedian è il fatto di avere origini coreane ma anche il suo orientamento sessuale – Booster è gay – ovvero una condizione non molto comune nel panorama dei comici statunitensi.

E Booster è molto bravo a sfruttare questa doppia condizione: all’inizio del suo spettacolo chiede al pubblico quanti orientali e quanti omosessuali ci siano in sala. Tra i pochissimi a non alzare la mano c’è tal Ben, un ragazzotto etero cis che Booster bersaglia amichevolmente per tutto il tempo dello show chiedendogli quale atto gli sia piaciuto di più, tra il primo che racconta dei suoi selfie finiti online e il secondo che parla del suo rapporto con le droghe. Nel terzo spiega il motivo per il quale i gatti sono migliori dei cani.

Già dal titolo dello special si evince come Booster non si trattenga, ma nonostante il talento indiscutibile alcune sue confessioni troppo piccanti finiscono per assumere il sapore dell’autocompiacimento. In particolare, il finale troppo audace che tratta di un’avventura all’interno di una palestra non risulta particolarmente efficace, anzi fa apparire il comedian intento più a pavoneggiarsi che a cercare di chiudere il suo show con un colpo ad effetto. Mancano del tutto inoltre riferimenti politici, un elemento abbastanza inusuale per un comico LGBTQIA+. Psychosexual resta comunque uno special da guardare per chi fosse in cerca di qualcosa di diverso dal punto di vista della comicità.

Joel Kim Booster è diventato molto popolare negli ultimi mesi per essere stato tra i protagonisti di Fire Island, una sorta di remake di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ambientato nel panorama del turismo gay. L’attore è anche produttore esecutivo dello show, disponibile sulla piattaforma Disney +.

Foto: account Instagram ufficiale Joel Kim Booster