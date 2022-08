Chi è cresciuto negli anni Novanta vedendo tutti gli episodi di Beverly Hills, 90210 non può non ricordarsi di lui. Joe E. Tata, che nella serie interpretava Nat del Peach Pit, è morto nelle ore scorse, all’età di 85 anni. Nel 2014 gli era stato diagnosticato l’Alzheimer, motivo per cui la figlia Kelly aveva avviato una raccolta fondi online per sostenere le cure del padre.

A dare notizia della sua scomparsa, sui social network, è stato Ian Ziering, che in Beverly Hills ha interpretato Steve. “Joe era veramente eccezionale”, ricorda l’attore in un lungo post, “una delle persone più felici con cui ho lavorato, era generoso sia in saggezza che in gentilezza. Per quanto il Peach Pit facesse parte della scenografia di Beverly Hills, 90210, sembrava che fosse il set di una serie tv tutta sua. Le storie che raccontava e le esperienze che ha vissuto ci appassionavano. Potrà essere stato nel dietro le quinte in numerose scene, ma era davvero un leader, soprattutto per noi giovani, insegnandoci che dono fosse lavorare in quella serie tv. Riposa in pace Joey”.

Joe E. Tata era nato il 13 settembre 1936: la sua carriera è stata strettamente legata al mondo della tv, cosa che gli ha permesso di recitare in numerose serie che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Nella serie tv di Batman degli anni Sessanta recitò la parte di uno degli antagonisti, ma prese parte anche ad alcuni episodi di Lost in Space e di The Rockford Files.

Nel 1990, però, la svolta: entra infatti a far parte del cast di Beverly Hills, 90210. Il suo Nat Bussichio, proprietario del Peach Pit, è presente in quasi tutti gli episodi della serie originale, durata dieci stagioni: d’altra parte, la tavola calda di cui è proprietario è il luogo in cui i giovani protagonisti si ritrovano spesso, ricevendo dallo stesso Nat alcuni consigli utili per affrontare i problemi di cuore che vivono nel corso delle stagioni.

Joe E. Tata torna ad impersonare Nat anche nel revival/sequel della serie, 90210, quando fu chiamato insieme ad altri protagonisti storici nella prima stagione, facendo da aggancio tra il passato ed il presente. L’ultimo ruolo, nel 2014, nella serie Mystery Girls della Abc, a fianco anche questa volta di Tori Spelling e Jennie Garth. Non prese invece parte a BH90210, il sequel della serie originale andato in onda nel 2019.