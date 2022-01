Stavolta il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden l’ha combinata grossa. Durante un incontro con i giornalisti ripreso in diretta televisiva, il Presidente a stelle e strisce – da pochi giorni ha compiuto il suo primo anno di Presidenza – ha risposto alle numerose domande che gli son state poste dalla stampa.

Tra queste è spuntata una curiosità da parte del giornalista di Fox News Peter Doocy, verte sul tema dell’inflazione e sul fatto che la spinosa questione possa essere uno degli argomenti più rilevanti in vista delle elezioni di midterm (in programma a Novembre) trasformandosi in un ennesimo ostacolo per il suo lavoro.

Biden declina, non risponde e by-passa la domanda del giornalista. Parrebbe essere finita qui, i giornalisti escono dalla sala ma la telecamera e il microfono sono ancora accesi sul Presidente. Dal suo volto si percepisce una certa irritazione, a confermarlo è l’insulto mirato proprio a Doocy; “Stupid son of a bi**h” letteralmente tradotto: “Che stupido figlio di putt…“, la si sente chiaramente dalle immagini riprese live sul canale politico C-SPAN.

WATCH: Joe Biden calls a reporter asking about inflation a “stupid son of a bitch.” pic.twitter.com/1QiJzZs6HY — RNC Research (@RNCResearch) January 24, 2022

Doocy, intervenendo alla rubrica di Fox News, Hannity (condotto dal giornalista Sean Hannity) ha poi fatto sapere che Biden, meno di un’ora dopo dal fatto lo ha telefonato per un chiarimento:

Abbiamo avuto una cordiale telefonata. Mi ha detto che “Non è niente di personale”, io gli ho risposto che cercherò sempre di chiedere qualcosa di diverso da quello che tutti gli altri stanno chiedendo. Lui mi ha risposto: ‘Devi farlo’. Sono parole del Presidente, quindi continuerò a farlo. Ho apprezzato le sue parole.

Il giornalista peraltro ha aggiunto: “Non ho bisogno che nessuno si scusi con me. Può chiamarmi come vuole, purché mi faccia parlare! Ora possiamo andare avanti. Ci saranno da tre a sette anni di opportunità per chiedergli cose diverse“.

Pochi giorni fa Joe Biden (catturato ancora una volta dalle telecamere) si è rivolto ad una giornalista che cercava di capire il suo parere sulla crisi Russia-Ucraina: “Perché lei sta aspettando che Putin faccia la prima mossa?” risultato? La risposta: “Che stupida domanda!”