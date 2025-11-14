Joe Bastianich: età, moglie e figli, dove vive, studi, l’addio a Masterchef

Quell’aria severa un pò così.. e quell’accento (così) americano che non passa inosservato e strappa sempre un sorriso, fanno di Joe Bastianich un personaggio unico della televisione italiana. Entrato nel mondo del cooking show dalla porte di Masterchef, dove si è distinto per particolare e simpatica intransigenza, Joe si è subito fatto amare dal pubblico. E con Foodish è entrato ancora di più nel cuore dei fan che hanno capito che dietro la corazza del personaggio pragmatico e saldo, c’è un uomo sensibile, un imprenditore di successo e un padre di famiglia che ama la musica e la buona cucina.

Per capire chi è veramente Joe Bastianich bisogna andare negli USA, precisamente a New York dov’è nato 57 anni fa. Figlio di Lidia Matticchio e Felice Bastianich, immigrati di origine istriano-slava, cresce nel Queens tra il profumo del sugo e le discussioni familiari sui menù del giorno. I genitori aprono il loro primo ristorante nel 1964 e, in poco tempo, la cucina diventa il centro della vita familiare. Joe osserva, impara, e anche se per un periodo prova a prendere un’altra strada – lavorando a Wall Street dopo gli studi alla Fordham Preparatory School e al Boston College – il richiamo dei fornelli è troppo forte.

A soli 25 anni convince la famiglia a investire nel suo primo locale, il Becco, nel cuore di Manhattan. Il successo è immediato: da lì in poi, la carriera di Bastianich decolla. Con lo chef Mario Batali apre il celebre Babbo Ristorante e Enoteca, premiato con una stella Michelin, e da quel momento il suo nome diventa sinonimo di qualità e innovazione. L’impero familiare si espande fino a Los Angeles, mentre in Italia apre il Orsone a Gagliano, in Friuli, un progetto pensato come un “ponte” tra le sue due anime.

Masterchef, la svolta della sua vita

C’è chi lo conosce per la sua proverbiale severità dietro al bancone di MasterChef, chi per la voce roca con cui canta nei club italiani, e chi ancora per i suoi ristoranti stellati sparsi tra New York e il Friuli. Joe Bastianich è una figura eclettica, un imprenditore che ha saputo trasformare la sua passione per il cibo e per la cultura italo-americana in un vero impero.

Nel 2010 Joe Bastianich debutta come giudice di MasterChef USA al fianco di Gordon Ramsay e Graham Elliot. L’ironia unita alla durezza che lo contraddistingue insieme alla competenza conquista il pubblico americano. L’anno dopo arriva anche la chiamata italiana: Sky lo vuole per la versione nostrana del format, accanto a Bruno Barbieri e Carlo Cracco.

In Italia Bastianich diventa subito un volto familiare. Il suo accento americano e le sue frasi taglienti (“Vuoi che muoro?” è rimasta nella memoria di molti telespettatori) contribuiscono a costruire un personaggio ricercato.. Per otto anni è stato uno dei pilastri di MasterChef Italia, fino al 2019, quando decide di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti. “E’ un anno di grandi cambiamenti: ho infatti deciso di prendermi una pausa come giudice di MasterChef Italia. Otto anni fa sono arrivato alla mia prima edizione oltre Oceano, senza sapere quanto questo programma avrebbe cambiato la mia vita. È stata una grande occasione, in cui ho lavorato e incontrato persone stupende, trovato colleghi di lavoro che stimo e che posso considerare amici e che negli anni mi ha portato ad evolvere con il programma mostrando di più chi sono e mia storia” Scriveva sui social.

Il suo addio non è stato un vero addio alla TV. Bastianich è tornato spesso sul piccolo schermo in veste di conduttore e concorrente: da Top Gear Italia a Italia’s Got Talent, fino al trionfo a Pechino Express 2023, in coppia con Andrea Belfiore, nella squadra degli ItaloAmericani.

Un uomo, molte vite: la passione per la musica, la famiglia e i nuovi progetti

Parallelamente alla cucina, Joe ha sempre coltivato una grande passione per la musica. È frontman del gruppo The Ramps e nel 2019 ha pubblicato il suo primo album solista, Aka Joe, un lavoro intimo e autobiografico che racconta le sue origini e il suo amore per l’Italia. La musica, ha raccontato, è per lui una forma di libertà: “Sul palco non devo giudicare nessuno, posso solo essere me stesso”.

Nel 2025 Bastianich torna in TV con un nuovo progetto tutto suo: Foodish, reality culinario in onda su TV8. Il format, che richiama vagamente 4 Ristoranti, vede quattro locali sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante della puntata. Al fianco di Joe, in ogni episodio, un ospite vip e l’attore Vittorio Anthony come compagno di viaggio.

Lontano dalle telecamere, Joe Bastianich conduce una vita riservata. Dal 1995 è sposato con Deanna Damiano, conosciuta tre anni prima grazie ad amici comuni. Tra loro è stato un colpo di fulmine, e la coppia oggi ha tre figli: Olivia, Miles ed Ethan. Nonostante la popolarità, Bastianich ha sempre cercato di tenere la famiglia lontana dai riflettori. Tuttavia non sono mancate confessioni inaspettate, con le quali il celebre conduttore ha fatto sapere di aver sacrificato molto la sua famiglia per la carriera: “So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie scelte“, aveva dichiarato anni fa, “e mi dispiace. Ma in televisione ho scoperto un altro me stesso che non conoscevo” In un’altra occasione ha detto: “Abbiamo messo davanti quello che abbiamo costruito. La mia regola, ora, è che torno a casa a New York ogni volta che posso. E le vacanze tutti insieme sono sacre.”