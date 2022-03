Jessica Selassié: “Alex Belli? Shooting individuale e di gruppo con le mie sorelle”

Ad oltre due settimane dalla vittoria del ‘Grande Fratello Vip’, Jessica Selassié si è tenuta lontana, per scelta, dal clamore mediatico rifiutando ospitate (ad eccezione di ‘Verissimo’) e progetti a breve termine. La principessa etiope, però, non si è negata ai nuovi fan con cui, nelle scorse ore, ha dialogato su Instagram attraverso una seguitissima diretta.

Grande Fratello Vip GF VIP 6, la vincitrice è Jessica Selassiè. Davide Silvestri al secondo posto e Barù terzo

L’ex gieffina ha svelato, per la prima volta, come sta vivendo questi giorni in cui l’attenzione su di sé è ancora alta:

Come sto passando queste giornate dopo aver vinto il programma? Sinceramente sono tutte super frenetiche. Anche se cerco in ogni caso di godermi anche la mia famiglia, perché ne ho bisogno visto che sono stata sei mesi lontana da loro. Però ho mille impegni tra Milano, Napoli e Roma, soprattutto servizi fotografici. Quindi sono sempre molto in giro e dormo pochissimo. Comunque è tutto nuovo e tutto bellissimo. Sono sincera, non mi aspettavo tutto questo, sono molto felice e vi amo. Il GF è stato un bellissimo viaggio, sono maturata e quello che arriva adesso è anche grazie a voi.

L’ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini, però, ha ben chiare le idee sulla strada da intraprendere, in futuro, per affermarsi nel mondo dello spettacolo:

Devo mettermi al passo su un sacco di cose. Perché ad esempio devo recuperare tante serie tv, e mi sono persa anche il mondo musicale. Da Sanremo a tutte le novità di questi mesi. Piano, piano sto cercando di recuperare anche queste cose perché amo la musica. Posso svelarvi che tra le tante cose in ballo c’è anche un progetto musicale. A tutti quelli che dicono che vogliono sentirmi cantare, non vi preoccupate che non vi deluderò su questo aspetto.

Tra i progetti lavorativi, nel breve termine, una visita nella Factory di Alex Belli per realizzare uno shooting fotografico anche assieme alle sorelle Lulù e Clarissa: