E’ un Jerry Calà raggiante quello che abbiamo ritrovato oggi nella ventinovesima puntata di Domenica IN. Mara Venier ha accolto l’attore e regista nel suo studio a due settimane dal ricovero in ospedale per un infarto che ha tenuto i fan con il fiato sospeso. “Ci hai fatto prendere un bello spavento” dice affettuosamente la conduttrice al suo amico nonché ex compagno.

Calà racconta l’accaduto: “Quando ho avuto il malore con questo grande peso allo stomaco, ho pensato a una indigestione dopo una cena veloce e una giornata di lavoro al freddo“. Sicuro che non potesse accadere nulla di grave ha aggiunto: “Sono sempre stato attento e ho fatto spesso controlli“.

Dunque evidenzia i passaggi più delicati del ricovero a Napoli confidando però di non aver temuto per la sua vita: “Dico la verità, paura di morire non ne ho avuta perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi la clinica che era lì, sono stato subito rassicurato e addirittura li in sala operatoria mi dicevano ‘guarda che tu adesso devi stare tranquillo’. Sono stato molto fortunato e ti dirò una cosa, ho più paura adesso. Ti rimane un po’ di paura, a dormire da solo, a stare a casa da solo, ma mi passerà”.

I giorni passati in ospedale sono trascorsi in un alternarsi di notizie che lasciavano presagire miglioramenti con il passare del tempo. Sul web la notizia è arrivata come un fulmine e qualcuno (che evidentemente non aveva nulla da fare) si è ‘divertito’ a scrivere sciocchezze su presunti motivi che avrebbero provocato il malore all’attore che prontamente ha risposto alle fake news: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio“.

L’affetto manifestato dai tanti estimatori è stato più forte di qualsiasi stupidaggine: “Se mi aspettavo questa ondata di affetto? Una sorpresa e una grande soddisfazione, veramente qualcosa di buono devo aver fatto. Questa ondata d’amore mi ha aiutato”.

Mara Venier ha festeggiato il ritorno a casa di Jerry Calà con i messaggi dei sanitari di Napoli che gli son stati a fianco, della compagna Bettina e del figlio ventenne Johnny presente in studio. Gli amici Massimo Boldi, Christian De Sica ed Ezio Greggio con cui ha girato Yuppies nel 1986 oltre i cantanti Maurizio Vandelli e Shel Shapiro hanno completato l’happening divertendosi sul filo della nostalgia “Siamo pronti per girare Yuppies 3” grida Boldi salutando il suo amico e collega.