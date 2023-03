Domenica 2 aprile 2023, l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo carico di ospiti, temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio della domenica.

Si parte da un eterno ragazzo, che stavolta non è Gianni Morandi, ma Jerry Calà, protagonista qualche tempo fa di un problema di salute, ora risolto, che ha tenuto in pensiero i suoi fans e prima fra tutti Mara Venier, sua ex moglie e sopratutto sua grande amica. Con lui in studio una bella festa con tanti amici e tante sorprese, per un momento di grande amore e grande affetto che solo zia Mara sa dimostrare a chi vuole bene. In studio ci saranno Ezio Greggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, Andrea Roncato, il figlio Johnny ed in collegamento ancora Red Canzian e i video messaggi di medici e infermieri della clinica di Napoli dove è stato ricoverato Jerry Calà.

Ancora il cantautore e rapper J-Ax e Sabrina Salerno. Per ricordare uno dei personaggi televisivi più importanti del nostro paese e grande giornalista, conduttore e autore di programmi di grande successo, uno su tutti Portobello, in studio con Mara Venier la giornalista Gaia Tortora, per parlare del suo libro “Testa alta ed avanti” dedicato al papà Enzo Tortora.

La musica sarà rappresentata dal grande cantautore Diodato, che con zia Mara ripercorrerà la sua carriera riproponendo alcuni dei suoi più grandi successi a partire da “Fai rumore” con cui vinse il Festival di Sanremo 2020 a “Che vita meravigliosa“. Dopo una chiacchierata con Mara poi presenterà il suo nuovo singolo “Cosi speciale“.

Chiude poi il programma una chiacchierata con il giornalista Mario Calabresi che parlerà del libro “Sarò la tua memoria” con Andra Bucci, un testo molto importante per capire cos’è stata veramente la Shoah.Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 26 marzo 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.